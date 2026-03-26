Кок комитет гыч – кок проект

Марий Эл Кугыжаныш Погынын комитетше-влак кок проектым ямдыленыт.
Регионысо парламентын кок профильный комитетше республикысе законодательствым саемдымашке виктаралтше документ-шамычын проектыштым ямдылен шуктен да Кугыжаныш Погынлан ончаш темлен.
Законодательстве шотышто комитет Кугыжаныш Погын депутатын статусшо нерген да Кугыжаныш Погын депутат-шамычын доход, пого, пого шотан обязательстве нерген пуымо уверыштын чынлыкыштым тергыме шотышто комиссий нерген закон-влакын посна положенийыштым федеральный законодательствылан келыштарен.
Законын проектыштыже депутат-влакын доход да роскот нерген пуымо уверыштын радамже ден негызше-шамычым тӧрлатыме. Чылалан ик жапым палемдыме – отчёт идалык почеш толшо ийыште 30 апрель йотке. Вашталтыш дене келшышын, доход нерген увер сделкым ыштыме годым веле пуалтеш, кунам суммо депутатын, тудын пелашыжын да ийготыш шудымо йочаже-влакын пытартыш кум ийысе чумыр доходышт деч кугу лиеш. Тыгай сделкым ыштыдыме нерген идалыкаш отчётым пуымо обязанностьым кораҥдыме. Тылеч посна уверын чынлыкшым тергыме шотышто комиссийын полномочийжым рашемдыме.
Бюджет да экономический политике шотышто комитет Марий Элысе Кугыжаныш шотлымо палатыште кугыжаныш должность-влакым алмаштыше еҥ-шамычым премироватлыме радамым уэмден. Документыште кварталым иктешлыме почеш премийым палемдышашлан нине еҥын пашаштым аклыме радамым ончыктымо. Тышке эксперт-аналитике мероприятий-шамычым эртарыме результат пура. Тыгак Шотлымо палатын председательжым премироватлыме радамым палемдыме: пунчалым Кугыжаныш Погын председатель профильный комитетын темлымыж негызеш луктеш.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.