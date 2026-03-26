Йочасад, футбол пасу, у илем…

Депутат-влакын арня мучко шуктымо пашашт калык дене вияш кылым ыштыме, сайлыше-шамычын наказыштым илышыш пуртымо да тӱшка мероприятийлашке ушнымо дене кылдалтын.
Мария Дорогова Кугыжаныш Думо пеленысе Молодёжный парламентын увер политике, увер технологий да кыл шотышто эксперт советшын заседанийжым эртарен. Тӱҥ тӱткыш молодёжный парламентаризмым вияҥдымашке да образовательный инициативым илышыш пуртымашке виктаралтын. Участник-шамыч образованийыште пӱртӱслӧ огыл уш-акылым (искусственный интеллектым) кучылтмо да самырык-влак коклаште кибербуллинг ваштареш кучедалме йодышым радамын лончыленыт.
Михаил Швецов МарГУ-што эртыше РАНХиГС программын практический модульыштыжо университетын пашаеҥже-влак дене пырля вузын образовательный да научный йӧнжӧ-шамыч дене палдарен. Тыгак эксперт-влак дене пырля самырык специалист-шамычлан полшымо мере да яллаште педагог-влакым кужу жаплан але ӱмырешлан кодымо механизм-шамыч нерген мутланен.
Сергей Белоусов Кужэҥер посёлкышто исполнительный кучем орган-влакын еҥышт дене вашлийын. Заседанийыште 2026 ийлан палемдыме пашам шуктымо, тыгак сайлыше-шамычын наказыштым 2027 ийлан чумырымо йодыш-влаклан поснак кугу тӱткышым ойырымо. Кужэҥер посёлкышто йочасадым чоҥымо, Салтакъял селаште леведышан сценым ыштыме, Руш Кугунур селаште урем-влакым у семын волгалтарыме проект-влакым ик эн ончыч илышыш пурташ палемдыме.
Сайлыше-шамычын наказышт дене кылдалтше йодышлам Ильдар Ибрагимов ден Оксана Аблязоват лончыленыт. Волжскышто эртыше паша совещанийыште кажне проектым архитектур гыч тӱҥалын смете документаций марте посна онченыт да 1-ше №-ан йочасад йыр саварым шогалтыме, Ленинын памятникшым уэмдыме пашам ик эн ончыч шукташ пунчалыныт.
Сурок посёлкышто илыше-влак Руслан Муталиев деке футбол пасум тӱзатыме йодыш дене миеныт. Тиде объектыште саварым шогалташ, вургемым кудашме да чийыме верым чоҥаш, тыгак келшыше инфраструктурым ышташ кӱлеш. Лишыл жапыште, футбол пасуш миен, пашан кугытшым рашемдаш палемдыме.
Алексей Шерстобитов Рябинка ялыште да Кужэҥер посёлкышто илыше-шамыч дене вашлийын. Калык кундемым тӱзатыме, озанлыклашке электротулым, вӱдым да шокшым шупшмо йодышлам нӧлталын. Депутат икмыняр умылыдымашым верыштак рашемден, южо йодыш дене умбакыже пашам ышташ сӧрен.
Маргарита ИВАНОВА.
Снимкыште: Алексей Шерстобитов паша вашлиймашым эртара.
