УВЕР ЙОГЫН

Пырля гына

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 29 гана онченыт

27 январьыште Йошкар-оласе 29-ше №-ан школышто «Марий Элысе общеобразовательный тӧнежлаште физикым туныктымо ден тунемме проблеме-влак» темылан пӧлеклалтше «йыргешке ӱстел» лийын.

Каҥашымашке вузлаште, общеобразовательный организацийлаште туныктышо, Общественный палатын членже-влак ушненыт.
Общеобразовательный тунемме заведенийлаште физикым туныктымаш икмыняр нелылык дене тӱкна. Тиде образованийын могай качестван улмыжо, тунемше-влакын ты предметым тунемаш кумылан улмышт. Чыла тиде научно-технический сферлан кадрым чумырымаште нелылыкым луктеш.

Нине проблеме-влакым ача-аван, вузын, школын, шанче сферын да производствын вийыштым иктыш ушен гына решатлаш лиеш. Тыгай иктешлымашым ыштеныт погынымаште.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште самырык-влакын республикысе кадр резервым чумырат

Марий Эл Республикым вуйлатыше А.Евстифеев «Чодырам шындыме всероссийский кече» акций деч вара ПГТУ-н студентше-шамыч дене вашлийын мутланен. Тушто тудо лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Сӱрет кечын вашталтеш

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, теҥгече, 20 апрельыште, республикнан стационарлаж гыч у коронавирус инфекций шотышто эмлалтме курсым лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

7 вере эртен

  13 да 14 сентябрьыште Марий Элыште 7 вере сайлымаш эртен. Кум вере: Волжский, У Торъял да Шернур районлаште лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий