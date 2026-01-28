Пырля гына

27 январьыште Йошкар-оласе 29-ше №-ан школышто «Марий Элысе общеобразовательный тӧнежлаште физикым туныктымо ден тунемме проблеме-влак» темылан пӧлеклалтше «йыргешке ӱстел» лийын.
Каҥашымашке вузлаште, общеобразовательный организацийлаште туныктышо, Общественный палатын членже-влак ушненыт.
Общеобразовательный тунемме заведенийлаште физикым туныктымаш икмыняр нелылык дене тӱкна. Тиде образованийын могай качестван улмыжо, тунемше-влакын ты предметым тунемаш кумылан улмышт. Чыла тиде научно-технический сферлан кадрым чумырымаште нелылыкым луктеш.
Нине проблеме-влакым ача-аван, вузын, школын, шанче сферын да производствын вийыштым иктыш ушен гына решатлаш лиеш. Тыгай иктешлымашым ыштеныт погынымаште.