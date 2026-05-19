«Единый Россий»  нерген палаш калыклан келша

«Единый Россий» партийын регионысо отделенийже ончылгоч йӱклымашыш кандидат-влакым ойырен налме пашам иктешлен.
Нунын кӧ улмышт дене партийын регионысо отделенийжын заседанийыштыже палдареныт. Заседанийым отделенийын секретарьже, Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев вӱден.
Тушто палдареныт:
– 25 кандидатым регистрироватлыме: 13 – федеральный округ дене, 12 – 27-ше №-ан ик мандатан Марий округ дене;
– 52 тӱжем утла еҥ ончылгоч сайлымашке ушнаш кумылым ончыктен. (Тидыже кодшо кампаний жапысе деч 1,5 утлалан шукырак);
– утларак кандидат – пӧръеҥ (60%);
– участник-влакын ийготышт 24 гыч 67 ий марте.
Претендент-шамыч коклаште депутат, предприятий вуйлатыше, врач, педагог, юрист, инженер, предприниматель-влак улыт.
– Пашам иквереш ыштымылан кӧра ончылгоч йӱклымаш процедур кугу кӱкшытыштӧ мучашлалтеш да кандидат-влакын виян командыштым ышташ полша, – палемден Юрий Зайцев.
Ушештарена: ончылгоч йӱклымаш 25 гыч 31 май марте эрта.
Любовь Камалетдинова