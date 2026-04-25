Чон дене гына шижаш лиеш

Михаил Скобелев Материалым 26 гана онченыт

16 апрельыште Калыкле сымыктыш галерейыште Марий Элын сулло сӱретчыже Станислав Поповын «Умозрение в красках» ончерже почылтын.

Выставке сӱретчын 55 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтын. Станислав Валентинович – Россий Сӱретче-влак ушемын йыжыҥъеҥже, Царевококшайскысе юмоҥам сӱретлыше мастерскойым негызлыше да вуйлатыше.

Экспозицийыште Поповын сӱретлыме юмоҥаже, юмылук-влакын проектышт, республикысе Сӱрет сымыктыш тоштерын архивыштыже аралалтше графике паша-влак, тыгак гуашь дене сӱретлыме радына-шамыч ончыкталтыныт.

Тудын творчествыжым симфоний дене таҥастараш лиеш, радынаштыже кажне образ тичмаш почын ончыкталтеш, тыгодымак тудо шуко шӧрынан. Сӱретчын юмоҥаже-влакым храмлаште да калык-влакын юмылуклаштышт, Оболенский-Ноготков лӱмеш, Патриарший площадьлаште ужаш лиеш.  . «Юмоҥа – чия да оҥа гына огыл, тиде шкешотан шнуй арвер, тушто мом ончыктымым чон дене гына шижаш лиеш», манеш Станислав Попов.

Ончерым почмо годым Станислав Валентиновичым Россий Сӱретче-влак ушемын секретарьже Евгений Яранов саламлен да тудын кеч-кунамат полыш кидым шуялташ ямде улмыжым, кеч-могай игечыште пашам ыштен кертмыжым палемден. Саламлымашке выставкыш чумыргышо уна-шамычат ушненыт.

– Еҥ-влак юмоҥаште утларакшым тудын моторлыкшым, шӧртньӧ дене сӧрастарымыжым шекланат, а тӱҥжым, Юмын порылыкшым, юмоҥам сӱретлаш Юмо деч пуымо моштымашым чыланже огыт уж, – ойла  Станислав Попов.

Михаил Скобелевын фотожо.

Лудаш темлена:
7 – 13 декабрьлан гороскоп

Шорык Шонымашкыда изин-кугун шунеда, санденак чыла ышташ ямде лийыда. Но тыгодым вес еҥ-шамычын шонымашыштым шотыш налде ида кодо. Уке лудаш…
Конкурс: Финн-угор ӱдыр чеверрак

20-25 майыште Йошкар-Олаште «Финно-Угрий студенчествын миссше-2018» тӱнямбал конкурс эрта. Тушто усталыкым Марий кугыжаныш университетын (В.Петрова), Петрозаводск кугыжаныш  университетын (А.Соловьева лудаш…
Возен… еҥ шӱмыш витымеш…

18 октябрьыште В.Х.Колумб лӱмеш республикысе йоча да самырык-влакын книгагудыштышт лӱмлӧ поэтлан пӧлеклалтше сылнымут-мемориал залым торжественно почыныт. Тудым почмаште тӱвыра, лудаш…

