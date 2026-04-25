Михаил Скобелев
Чон дене гына шижаш лиеш
16 апрельыште Калыкле сымыктыш галерейыште Марий Элын сулло сӱретчыже Станислав Поповын «Умозрение в красках» ончерже почылтын.
Выставке сӱретчын 55 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтын. Станислав Валентинович – Россий Сӱретче-влак ушемын йыжыҥъеҥже, Царевококшайскысе юмоҥам сӱретлыше мастерскойым негызлыше да вуйлатыше.
Экспозицийыште Поповын сӱретлыме юмоҥаже, юмылук-влакын проектышт, республикысе Сӱрет сымыктыш тоштерын архивыштыже аралалтше графике паша-влак, тыгак гуашь дене сӱретлыме радына-шамыч ончыкталтыныт.
Тудын творчествыжым симфоний дене таҥастараш лиеш, радынаштыже кажне образ тичмаш почын ончыкталтеш, тыгодымак тудо шуко шӧрынан. Сӱретчын юмоҥаже-влакым храмлаште да калык-влакын юмылуклаштышт, Оболенский-Ноготков лӱмеш, Патриарший площадьлаште ужаш лиеш. . «Юмоҥа – чия да оҥа гына огыл, тиде шкешотан шнуй арвер, тушто мом ончыктымым чон дене гына шижаш лиеш», – манеш Станислав Попов.
Ончерым почмо годым Станислав Валентиновичым Россий Сӱретче-влак ушемын секретарьже Евгений Яранов саламлен да тудын кеч-кунамат полыш кидым шуялташ ямде улмыжым, кеч-могай игечыште пашам ыштен кертмыжым палемден. Саламлымашке выставкыш чумыргышо уна-шамычат ушненыт.
– Еҥ-влак юмоҥаште утларакшым тудын моторлыкшым, шӧртньӧ дене сӧрастарымыжым шекланат, а тӱҥжым, Юмын порылыкшым, юмоҥам сӱретлаш Юмо деч пуымо моштымашым чыланже огыт уж, – ойла Станислав Попов.
Михаил Скобелевын фотожо.