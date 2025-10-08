УВЕР ЙОГЫН

Эн талыже ойыртемалтын

Тамбовышто «Ялозанлык механизацийыште эн сай специалист» Россий кӱкшытан конкурсын федеральный этапше эртен.

Российын тӱрлӧ луклаж гыч толшо-влак эн сай механизатор лӱм вер таҥасеныт, практикыште мастарлыкыштым ончыктеныт. Марий Элын чапшым Медведево районысо «Шойбулакский» племзавод» акционер ушемын механизаторжо Андрей Лебедев арален да начар огыл шинчымашым, мастарлыкым ончыктен.

Теоретический ужашыште агрономийын, механикын, лӱдыкшыдымылык техникым да пашам аралымашым палымым тергеныт. Практический ужашыште механизатор тракторын электросистемыштыже ситыдымашым кораҥдышаш, двигательын элементше-влакын чын ончыктымыштым пален налшаш, топливный аппаратурым тӧрлышаш, техникым виктарен моштымыжым ончыктышаш улмаш. Кажне этапым шукташ ик шагат пуалтын.

Снимкыште: Андрей Лебедев.

Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.

Латшым пациент мӧҥгыжӧ пӧртылын

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 17 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Тыге, лудаш…

Шагалемына…

Маристатын увертарымыж почеш, республикыштына 2019 ий 1 январьлан 680509 еҥ шотлалтын, тидыже кодшо ий тыгаяк жап деч 1824 еҥлан лудаш…

ЯЛ ПОКШЕЛНЕ – ОБЕЛИСК

Морко районысо Шеҥше ял кундемыште Кугу Отечественный сарыште вуйыштым пыштыше-влаклан шогалтыме кум чапкӱ уло. Тиде – Нуж-Ключ селаште, Токперде лудаш…

