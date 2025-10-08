Эн талыже ойыртемалтын

Тамбовышто «Ялозанлык механизацийыште эн сай специалист» Россий кӱкшытан конкурсын федеральный этапше эртен.
Российын тӱрлӧ луклаж гыч толшо-влак эн сай механизатор лӱм вер таҥасеныт, практикыште мастарлыкыштым ончыктеныт. Марий Элын чапшым Медведево районысо «Шойбулакский» племзавод» акционер ушемын механизаторжо Андрей Лебедев арален да начар огыл шинчымашым, мастарлыкым ончыктен.
Теоретический ужашыште агрономийын, механикын, лӱдыкшыдымылык техникым да пашам аралымашым палымым тергеныт. Практический ужашыште механизатор тракторын электросистемыштыже ситыдымашым кораҥдышаш, двигательын элементше-влакын чын ончыктымыштым пален налшаш, топливный аппаратурым тӧрлышаш, техникым виктарен моштымыжым ончыктышаш улмаш. Кажне этапым шукташ ик шагат пуалтын.
Снимкыште: Андрей Лебедев.
Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.