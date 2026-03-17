Изи Какшан ташлышаш огыл

Вӱдшор годым Изи Какшан рӱдолалан туткарым ынже кондо манын, кызыт тудын йогынжым эрыктыме паша кая.
Поснак кугу тӱткышым Ширяйково микрорайонлан ойырат. Тушто эҥер утларак кадыргылеш, да вӱдыштӧ шуко йӧрлшӧ пушеҥге, моло тор кият. А тидыже кугу вӱдлан сайын йоген каяш мешая. Тидлан кӧрак ты кумдыкышто эҥер вӱд кажне ийын гаяк ташла.
Микрорайонышто улшо 40 пӧрт, Леня Голиков лӱмеш школ, «Рябинушка» йочасад да моло социальный объект-влакым арален кодаш манын, 2023 ийыште оласе плотина деч тӱҥалын, «Вятка» федерал кугорно марте эҥер йогыным виктарыме дене кылдалтше проектым ямдыленыт. Тӱрыс кужытшо 7,6 километрыш шуйна. Пашам шке кудалыштше шуко функциян земснаряд-влак шуктат. А йӧралтше пушеҥге-влакым, моло торым ийын коштын кертше экскаватор кораҥда. Проект дене келшышын, эҥерын утларак кадыргалме кумдыклаште йогыным виктараш манын, искусственный кок каналым ыштат.
Икымше тыгай каналым Киса-влакын аланышт кумдыкышто ыштыме. Тыште эҥер поснак кугу кадыртышым ышта улмаш, тидлан кӧрак вӱд эре ташлен. Марий Эл правительствыште умылтарыме почеш, тений шошо вӱд тошто йогын дене веле огыл, у канал денат каяш тӱҥалеш. А вӱдшор деч вара тошто вӱд корныжым у каналлан налме рок дене петырат. Тидлан кӧра вес ийын вӱд тошто корныш пӧртылшаш огыл.
Чыла паша ты кумдыкышто проект документаций дене келшышын шукталтеш. Тидын нерген Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствыже увертара.
Снимкылаште: Изи Какшан эҥерым эрыктыме паша шолеш.
Фотом министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.