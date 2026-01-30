Газет да лудшо
Изи годсек налме, пагалыме
Газетнан лотерей дене ик тӱҥ призшым модын налше кушто ила? Кужэҥер район Эҥыжсола ялыште. Адакше тудо ӱмыржӧ мучко колхозышто вольык ончышылан ыштен да ӱмыржӧ мучко газетнам лудеш – теве мо куандара.
– Авам ден ачам Роза Альбертовна ден Олег Аркадьевич Сидоровмыт тиде ялыштак шочыныт, изи годсек ваш паленыт, Йӱледӱр школышто пырля тунемыныт. Школ деч вара авам Йошкар-Оласе «Заря» фабрикыште 5 ий утла ургызо лийын. Ачам дене ушнымекышт, ялыш пӧртылын да сулен налме канышыш лекмешкыже «Искра» колхозышто тыршен. Ачамат туштак ыштен, но кодшо курымысо 90-ше ийлаште озанлыкыште илыш нелеммеке, Москвашке кудалышташ тӱҥалын. Пенсийыште гынат, кызытат тушто вахте йӧн дене орол сомылым шукта, – ойла ӱдырышт Наталья Олеговна Тимофеева, оласе ик чоҥышо фирмын юристше.
Тудо газет редакцийыш кугурак Рома эргыж дене толын ыле. Ойлымыж почеш, аваже «Марий Эл» ден «Сурт-пече» газет-влаклан эре возалтеш. Тудак газетнан лотерейже дене ик тӱҥ призым – оласе «Амарис» мебель салон деч 5 тӱжем теҥгеаш сертификатым – модын налын. Ты сертификат тушто мебельлан заказым лач тынар теҥгелан шулдынрак ыштыкташ йӧным пуа. Тидыже самырык ешлан авашт деч сай пӧлек лиеш. А фирме вуйлатыше, индивидуальный предприниматель Ольга Борисовна Аптышева, марий чонан ӱдырамаш, лудшына-влаклан чӱчкыдынак тыге мелын вашешта. Лудшына дене пырля тудлан таушташ гына кодеш.
– Мо шарнем, ешыштына рӱдӧ марий газетым изи годсек налме. Ачам ден авам эре лудыт ыле, мыят нуным ончен шӱмаҥынам. Мылам «Марий Элыште» еҥ нерген оҥайын возымым, ойлымашым лудаш, а «Сурт-печыште» тӱрлӧ рецептым пален налаш келша. Авам гын газетлам тӱҥалтыш гыч мучаш марте лудеш. Республикысе событийла нерген тушеч пален налеш. Ял илыш, озанлык паша, тидын шотыштак «Искра» колхоз, нерген эскеренак шога. «Марий Эл» ден «Сурт-пече» деч посна «Кугарня» ден «Заря» райгазет-влакланат возалтеш. Ачамат, вахте гыч толмекыже, вигак газетлам шергал лектеш. Ме нуным тудлан ончычсек эре поген оптенна, да кызытат авам тыгак ышта. Марий газетлан шӱман улына, – куандарыш Наталья Олеговна да эше ешарыш: – Газетланда шукырак лудшым тыланем. Пӧлекланда пеш кугу тау!
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Наталья Тимофеева ден Рома эргыже.
Юрий Исаковын фотожо.