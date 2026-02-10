КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

 «Изи гармоньчо»

Светлана Носова Комментарий Материалым 17 гана онченыт

        Республикысе Марий тӱвыра рӱдер угыч «Изи гармоньчо» конкурсым увертарен.

 Тушко гармоньым шоктышо йоча-влак мемнан республик гыч веле огыл, моло кундемла гычат ушнен кертыт. 18 ий марте нунын деч 5 март йотке йодмашым вучат.

Конкурс 21 мартыште 11.00 шагатлан Ленин лӱмеш тӱвыра полатыште тӱҥалеш,  16.00 шагатлан — Гала-концерт!

Снимкыште: кодшо ийласе «Изи гармоньчо» конкурсышто Гран-прим сеҥен налше Пошкырт вел гыч Иван Петраев ден Марий Турек район гыч Ростислав Васинкин.

Светлана Носован фотожо.

