Изи да мотор ола

Каныме кечылаште Чувашийысе Козловко олаште лияш йӧн лекте. 1671 ийыште шочшо верыш миен толаш кумыл шукертак ыле.
Олан шочмо историйже шотышто тӱрлын возат. Мутлан, верысе изи ялым Козлов фамилиян купеч картла модын налын манын ойлат. Варажым илен толын тудо олаш савырнен. А верланенже Чебоксар гыч Озаҥ велысе М-7 корнын 97-ше километрыштыже. Географий могырым ончалаш гын, пеш сай вер: Юл эҥерын пурла серыштыже, Марий Элын, Татарстанын да Чувашийын чеклаштыже.
1861 ий гыч кугу пристанян Козловка вияҥын толеш, варажым райрӱдыш савырна, умбакыже пашазе-влакын посёлкышт лиеш. Кугу Отечественный сар годым лач тыште десант планёрым, тыгак санитарный ден штабной самолёт-влакым ыштен лукшо завод лийын. Олан статусшым 1967 ийыште пуэныт.
Историй дене кылдалтше оралте-влак тӱҥ шотышто Набережный уремыште верланеныт. Тыштак – кеҥежымсе кафе, пляж, пристань. Козловкышто илыше еҥ-влакын чотышт тунар шуко огыл, туге гынат тудо олан статусшым нумалеш.
Шке жапыштыже тыште кермыч, чодыра, винокуренный завод-влак лийыныт, сандене лач тудым «шӧртньӧ пагыт» маныт. Теве чоҥгаташте Суслов фамилян купечын тошто пӧртшӧ аралалт кодын. Ожнысек верысе калык тысе пристаньыш чыве муным ужалаш конден, а Юлын вӱдшӧ почеш плот дене пушеҥге-шамычым Угарманыш, Москваш шупшыктеныт.
Ик эн кумдан палыме еҥ-влак кокла гыч ты кундемыште историк, этнограф Василий Магницкий, Озаҥ университетын ректоржо, математик Николай Лобачевский, историк Николай Арцыбашев иленыт. Н.Лобачевский Козловко воктенысе Слободасе суртшым шке проектше почеш ыштен. Варажым панкрутыш лектын, уло погыжым поян купеч-шамыч поген налыныт.
Кугу Отечественный сар жапыште Козловкышто самолётым ыштыме нерген мутым умбакыже шуяш гын, верысе калыкын мутшо почеш тудым ыштымаште Николай Лобачевскийын шынден кодымо кедржым кучылтыныт.
Кызытсе промышленность шотышто ойлаш гын, ынде изи предприятий-шамыч гына кодыныт. Туге гынат калык ила, тӱҥ шотышто еҥ-влак Угарманыш, Москваш да моло кундемыш вахте йон дене пашам ышташ коштыт.
М.Скобелев
Г.Кожевникова
М.Скобелевын фотожо.