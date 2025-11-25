УВЕР ЙОГЫН

Историйым сайын палет?

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 28 гана онченыт

✍5 декабрьыште «Уроки Второй мировой» историй дене тест» тӱнямбал акций лиеш.

Мероприятийым Российысе военно-исторический обществе эртара. Тений тестын йодышыжо-влак Кокымшо тӱнямбал сарлан пӧлеклалтыт да 1939-1945 ийлам авалтат.
Проект Шочмо элым аралышын идалыкше да Кугу Сеҥымашлан 80 ий теммылан пӧлеклалтше мероприятий-влакым мучашла. Ӱмаште тестым ик миллонат 500 тӱжем еҥ возен.

🖋Акцийлан История.РФ порталыште ямдылалташ йӧн уло. 
🌐Регистрацийым 3 декабрь марте https://history-test.ru/organization/signup ссылке почеш эртыман.  

УВЕР ЙОГЫН

«Шарнымаш сорта»

  Ойганен шарныме кече вашеш мемнан элыште «Шарнымаш сорта» всероссийский акций эрта. Уло Россий мучко, пычкемыш лиймеке, Кугу Отечественный лудаш…

УВЕР ЙОГЫН

Йӧнанрак лийын але?..

1 июнь гыч Российыште икмыняр у закон вийым налын. Ынде тылзе еда тӱлыман йоча выплатым регистрацийым ыштыме верын веле лудаш…

УВЕР ЙОГЫН

ЯРА ЖАПЫМ – ПАЙДАЛЫН

Марий Элыште Кугурак тукымлан вашмутланыме икымше рӱдерым тений январь мучаште Параньга посёлкышто торжественно почмо. Тылеч вара тушто 234 пенсионер лудаш…

