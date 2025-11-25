Историйым сайын палет?

5 декабрьыште «Уроки Второй мировой» историй дене тест» тӱнямбал акций лиеш.
Мероприятийым Российысе военно-исторический обществе эртара. Тений тестын йодышыжо-влак Кокымшо тӱнямбал сарлан пӧлеклалтыт да 1939-1945 ийлам авалтат.
Проект Шочмо элым аралышын идалыкше да Кугу Сеҥымашлан 80 ий теммылан пӧлеклалтше мероприятий-влакым мучашла. Ӱмаште тестым ик миллонат 500 тӱжем еҥ возен.
Акцийлан История.РФ порталыште ямдылалташ йӧн уло.
Регистрацийым 3 декабрь марте https://history-test.ru/organization/signup ссылке почеш эртыман.