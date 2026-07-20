Икымше вер да сулло лӱм

Йошкар-Олаште Пенсионер-влак коклаште Компьютер многоборье дене XVI Всероссийский чемпионатын регионысо йыжыҥыштыже сеҥыше ден призёр-влакым саламленыт.
Тиде мероприятий «Еш» национальный проектын «Кугурак тукым» регионысо проектшын «Чолга кужу ӱмыр» программыжын кышкарыштыже илышыш пурталтеш.
Июнь мучаште Марий Элысе пенсионер-влакын командышт Рязаньыште эртаралтше Компьютер многоборье дене XVI Всероссийский чемпионатыште участвоватлен. Регионнан чапшым очный форматыште Татьяна Пурцакина ден Аркадий Оспенников, дистанционныйышто Олег Архипов араленыт. Татьяна Пурцакина элысе чыла участник коклаште икымше верым да «Самый эрудированный знаток кибербезопасности» сулло лӱмым сеҥен налын.
Россий Социальный фондын Марий Элысе виктемыштыже сеҥыше-влаклан диплом ден шарнымашан пӧлекым кучыктеныт. Церемонийыш чылан толын кертын огытыл, нуно наградыштым верысе калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдерлаште налыт.
Регионысо йыжыҥыште ойыртемалтыныт:
ӱдырамаш-шамыч коклаште:
Татьяна Пурцакина (г. Йошкар-Ола)
Людмила Ожиганова (г. Йошкар-Ола)
Нина Айшаева (Мари-Турекский район)
пӧръеҥ-шамыч коклаште:
Евгений Смелов (Горномарийский район)
Геннадий Филиппов (Моркинский район)
Аркадий Оспенников (г. Йошкар-Ола).
«Шочмо элым аралыше» специальный номинацийыште боевой действийын ветеранже Олег Архипов (Йошкар-Ола) чапле результатым ончыктен да сеҥышыш лектын.
Чемпионатын организаторжо-влак чыла участниклан пеҥгыде тазалыкым, кӧргӧ куатым, чолгалыкым да кужу ӱмырым тыланеныт. Кызытсе технологий дене пайдаланаш тунемаш ийгот чарак огыл, маныт нуно да шушаш ийын чемпионатыш кумылан чыла еҥым ушнаш ӱжыт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыжын пресс-службыжын фотожо.