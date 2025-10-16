Икоян лийшаш улына

Йошкар-Олаште «Уроки русского разлома» Россий кӱкшытан научно-исторический форум почылтын.
Тудо элнан Европо ужашыштыже граждан сарын пытымыжлан 105 ий теммылан пӧлеклалтын.
Мероприятийыште Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев Россий исторический обществын (РИО) правленийжын председательже, «Историй Отечества» фондын исполнительный директоржо, историй науко доктор Руслан Гагкуев дене вашлийын. Юрий Зайцев палемден: 2021 ий гыч республикыште РИО-н пӧлкаже пашам ышта, историй просвещений сферыште проектлам илышыш пурта.
Руслан Гагкуев регионым вуйлатышылан научный сообществылан полшен шогымыжлан тауштен да каласен: РИО-н Марий Элысе пӧлкаже элыштына ик эн сайын пашам ышта. «Йошкар-Олаште эртарыме форумлан Москва, Санкт-Петербург ола-влакат кӧранен кертыт», – палемден РИО правленийын председательже.
