Икоян калык – виян Россий

Таче Марий Эл Кугыжаныш Погын депутатын кечыже лийын.
Калык-влакын келшымаш пӧртыштышт эртыше мероприятий Российысе калык-шамычын икоян улмо идалыкыштлан пӧлеклалтын.
Депутатын кечыжым марий парламентын спикерже Михаил Васютин вӱден. Мероприятийыште икмыняр докладым ыштыме:
- регионын культур, печать да калык-влакын пашашт шотышто министрын пашажым шуктышо Александр Луничкин Марий Элысе калык-влакын икоян улмыштым тӱвыра аланыште почын ончыктен;
- Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, Россий калык-влак ассамблейын регионысо пӧкажым вуйлатыше Лариса Яковлева Россий калык-влакын икоян улмыштым арален кодымаште мер организаций-шамычын верышт дене палдарен;
- Молодёжный парламентын национальный политике да тӱвыра-влакын вашкылышт шотышто комитетшын председательже Мусаниф Моллачиев Российысе этнокультур поянлыкым самырык-влак коклаште арален кодымо да вияҥдыме пашам радамлен;
- Кугыжаныш Погын депутат, Юл кундем кугыжаныш технологий университетын ректоржо Игорь Петухов шуко нациян россий калыкын тунемме тӧнежыште келшен илымыж нерген каласкален.
Мероприятийым Россий Федерацийын да Марий Элын сулло сӱретчыже Иван Ямбердовын ончерже, Т.Евсеев лӱмеш тоштерын фондшо гыч калык вургем экспресс-ончер, И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжын «Тулгайык» ансамбльже, Марий тӱвыра рӱдер пеленысе «Падыраш» йоча фольклор ансамбль сӧрастареныт.
Депутатын кечыштыже Калык-влакын икоян улмо идалыкыште ыштышаш пашам палемденыт, тушко шочмо эл ден калыкым йӧратыше чыла еҥым ушнаш ӱжыныт.
Маргарита ИВАНОВА.
М.Иванован фотожо.