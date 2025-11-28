Кумдыкым саемдат, калыклан келшытарат
Марий Эл вуйлатыше Провой кундемыште лийын.
Юрий Зайцев «Тазалык аллей» тӱзатыме кумдыкым ончен лектын да ты кечынак у ече роллер трассыште биатлонист-влаклан икымше стартым пуэн.
Тиде проект оласе средам йӧнаным ыштымаш дене кылдалтше IX всероссийский конкурсышто «Коло тӱжем наре еҥ илыман изи ола-влак» категорийыште сеҥышыш лектын.
– Ты кумдыкым тӱзаташ шонымаш элыштына улшо изи ола-влак коклаште ик эн сай семын палемдалтын. Тудым Россий президент Владимир Путинын тӱҥалтышыж дене шыҥдаралтше «Илышлан кӱлешан инфраструктур» национальный проект дене келшышын ышталтын. Ӱшанем, «Тазалык аллей» чыла шотыштат куандарыше да еш дене канаш йӧнан вер лиеш, – ойлен Юрий Зайцев.
Проектын шонымашыже биатлонист-влаклан тренировкым эртараш площадкым веле огыл, олаште илыше калыклан каныме верым ышташ. Пашалан 71 миллион утла теҥгем ойырымо. Чылаже 2,7 гектар чодыра кумдыкым тӱзатыме, воктенысе вӱдан верлам нӧлтымӧ, тротуарым тул дене волгыдемдыме, арт-объектан пирсым, «Чодыра площадка» кумдыкышто чайым йӱмӧ павильонан амфитеатрым, йоча-влаклан модмо верым, ӱстембал-влакым, таҥасымашым ончаш мониторым келыштареныт.
Звениговышто биатлон да лӱйкалымаш дене «Виктория» олимпийский резерв школ верланен. Тидыже профессионал да любительский спортым вияҥдаш путырак сай йӧн. Сандене кугу тӱткыш ече роллер трассылан ойыралтын. Тудыжо 1,3 километр кутышан. Тушто ындыжым идалыкын тӱрлӧ пагатыштыже тренироватлалташ лиеш. Звенигово район администраций вуйлатыше Сергей Петровын палемдымыж почеш, район рӱдерым саемдыме паша умбакыже шуйна.
– Национальный проект почеш кум проектым илышыш шыҥдаренна. Эше вес конкурсыш ушнаш шонымаш уло, – ойлен Сергей Петров.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Елена Эшкинина ямдылен