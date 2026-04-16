Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, чыла республикысе 189 гидротехнический сооружений кызыт штат режимыште пашам ыштат. Министерствын специалистше-влак поснак кугу тӱткышым тургыжандарыше объект-влаклан ойырат. Нунын коклаш Толмань эҥерысе Изи Шимшурга, Оршанке районысо Пуют, Кужэҥер районысо Токтайбеляк селасе Возжымашке, Параньга районысо Купшерке, Ировко, Ноля, Советский районысо Роҥго, Ургакш да Марий Турек районысо Руянке эҥерласе гидросооружений-влак логалыныт. Кажныштыже йӱдшӧ-кечыже эскерыше-влак дежуритлат, материальный ден финанс шапашымат ыштыме.
Фотом министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.
Икмянярже тургыжландарат
Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, чыла республикысе 189 гидротехнический сооружений кызыт штат режимыште пашам ыштат. Министерствын специалистше-влак поснак кугу тӱткышым тургыжандарыше объект-влаклан ойырат. Нунын коклаш Толмань эҥерысе Изи Шимшурга, Оршанке районысо Пуют, Кужэҥер районысо Токтайбеляк селасе Возжымашке, Параньга районысо Купшерке, Ировко, Ноля, Советский районысо Роҥго, Ургакш да Марий Турек районысо Руянке эҥерласе гидросооружений-влак логалыныт. Кажныштыже йӱдшӧ-кечыже эскерыше-влак дежуритлат, материальный ден финанс шапашымат ыштыме.