Иканаште – кум конкурс

7-10 октябрьыште Йошкар-Олаште «Турист сувенир» федерал премийын пелефиналже эртен.
Эксперт-влак республикыште «Россия вдохновляет на путешествия» экосистемын федерал конкурслашкыже ушнышо, турист сувенирым ыштен лукшо да калыклан турмаршрутлам темлыше-влак кокла гыч эн сай участникым ойырен налыныт. Кум конкурсын пелефиналлашкыже Российын 61 регионжо гыч 800 наре йодмаш пурен. Нуно шке проектыштым республикысе Курчак театрын кум площадкыштыже араленыт.
Ончер-ярмиҥга
«Турист сувенир» конкурс жапыште кидмастар-влакын пашашт дене палдарыше кугу ончер-ярмиҥга эртен. Участник-шамыч Ярославль, Самара, Саратов, Кострома, Екатеринбург олала, Пермский край, Татарстан Республик да моло кундем гыч шке ыштыш-кучыштым конденыт. Ярославль гыч мӱй гыч сырам ыштыше предприниматель дене палыме лийна. Тудын йӧрварже ынде кокымшо ий почела «Элнан эн сай сыраже» чаплӱм дене палемдалтеш. А теве Екатеринбург Урал курыкын шергакан кӱж гыч ыштыме тӱрлӧ сӧрастарыш дене чаплана, тудымат ончерыште ужаш да налаш йӧн лийын. Кострома кундем Снегурочкын илыме вержылан шотлалтеш, сандене тушеч У ий пайремлык тӱрлӧ модышым конденыт. Марий Эл гыч кидмастар-влак тӱрлӧ магнитым, чайым, шоперым, шун гыч атышӧрым, марий сынан сӧрастарышым ончыктеныт. Звенигово ремесло пӧртын кидпаша ончерже поснак поян лийын.
Лийын мом аклаш
Кум кече жапыште турист форумышто кум премийын кум пелефиналже эртен: турист сувенир, идалыкын маршрутшо да Russian Event Awards. Сандене проект-влаклан презентаций гоч акым пуышо эксперт-шамычлан пашам чот ышташ логалын. Умыледа, очыни: 800 пашалан акым пуэн шукташ куштылго огыл.
Но мыланна эн ончыч шкенан республик гыч участник-влакын пашашт могай акым налме нерген пален налаш оҥай. Событийный туризм шотышто RussianEvent Awards премийын ойырен налме этапыштыже Курыкмарий велне туризм пашам вияҥдыше-влакын сеҥымашышт ятыр лийын. Козьмодемьянскысе тоштер-комплекс «Турист событийын эн сай шонымашыже» номинацийыште «Капустки» руш йӱла фестиваль, «100 тӱжем еҥ марте чотан илемыште тӱвыра да сымыктыш областьыште эн сай турист событий» номинацийыште «Васюки Фест» мыскара да койдарчык фестиваль дене 1-ше верлам сеҥен налын. Козьмодемьянск ола округын администрацийже «Эн сай деловой событий» номинацийыште «Регионышто турмаршрут-влакым вияҥдымаш да нунын кӱлешлыкше» деловой программе дене, Куркмарий рӱдӧ клуб системе «Эн сай тӱвыра событий» номинацийыште «Пеледыш айо» регион-влак кокласе XV муро пайрем дене кумшо верла дене палемдалтыныт.
Марий Элын Туризмым вияҥдыме шотышто агентствыжын темлыме «100 тӱжем еҥ марте чотан илемыште гастрономий туризм шотышто эн сай событий» номинацийыште «Йошка еш» регион-влак кокласе IV гастрономий фестивальже кокымшо, «Шереметев замок «Турсобытийым эртараш эн сай тоштер-ончер комплекс» номинацийыште кумшо верыш лектыныт.
«Турист сувенир»
Эксперт-влакын палемдымышт почеш, шке кид дене ыштыме кажне сувенир – тиде сымыктыш произведений. Сувенир-влак коклаште тӱрлӧ номинацийыште сеҥыше вер дене марий рӱдолана, Шереметев замок, шочмо калыкна, йӱлана дене палдарыше тӱрлӧ магнит, открытке, керамике сувенир, расчёско, сравочым аралыме калта, ароматизатор, телефоным шындаш шордо, Йошкин пырыс сынан подставкышт палемдалтыныт.
Пу гыч модышым ыштыше «Алатойс» фабрикын модыш наборжо-влак кӱкшӧ акым налыныт. Тыгак марий сынан тӱрлӧ сӧрастарышым ыштыше мастар-шамыч ойыртемалтыныт. Ӧрыктарыш Александр Окольниковын «Марийская нечисть. Самые опасные существа марийского фольклора» книгалан сувенир семынак эксперт-влакын сай акым пуымышт.
«Идалыкын маршрутшо»
Пытартыш жапыште Марий Элыште туризмым вияҥдымашке ушнышо-влак мемнан деке толшо уна-шамычлан оҥай деч оҥай экскурсий ден маршрут-влакым утларак темлаш тӱҥалыныт. Нунын гоч марий калыкна, кундемна, рӱдолана дене лишкырак палыме лияш йӧнышт лектын.
«Идалыкын маршрутшо» конкурсышто Юрино замок «Маршрутын эн сай шонымашыже», «Эн сай оласе экскурсий» номинацийлаште кумшо верыш лектын. Марий Элын Туризмым вияҥдыме шотышто агентстве «Эн сай аудиогид» номинацийыште троллейбусышто тудым шыҥдармылан, еш дене канаш ретротроллейбусым пашаш колтымылан 3-шо вер-влакым налын. «Эн сай этнографий маршрут» номинацият «Край звонких гуслей» автомаршрутшылан кумшо верым конден.
Йошкар-Ола историй тоштерлан йоча маршрутым шарен толмылан, троллейбус дене, тыгак тазалык шотышто ойыртемалтше еҥ-шамычлан экскурсийлам эртараш тӱҥалмылан, Козьмодемьянскысе тоштер комплексын Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклыме маршрутшыланат кумшо верым пуэныт.
Светлана Носова ямдылен.
«Туризм в Республике Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме фото.