ЭРТЫШ ИЛЫШ ДА КРАЕВЕДЕНИЙ

Ик эн тошто лийын, маныт

Светлана Носова Комментарий Материалым 45 гана онченыт

Козьмодемьянск воктене акрет годым Спасо-Юнгинский пӧръеҥ монастырь лийме верыште  марий археолог-влак шымлымаш пашам эртареныт.

Тудым 1625 ийыште Россий кугыжа Михаил Фёдорович Романовын кӱштымашыже почеш, черемис-влак коклаште проповедьым наҥгаяш манын Юл ден Изи Юнга эҥер-влак ушнымаште ыштеныт. 1720 ийыште монастырь деч Ильинский пустынь ойырлен. А 1764 ийыште Екатерина II кугыжан   кӱштымыж почеш тудым петыреныт.

Мландым пургедме пашашке Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштерын да Йылмым, сылнымутым да историйым шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институтын шанчызыже-влак ушненыт. Пашам Историй да археологий тоштерын шанчыеҥже Дмитрий Скулкин вуйлата.

Археолог-влак монастырь комплексын планировкыжо, монах-влакын илышышт нерген у уверым пален налаш шонат. Чумырымо материалым вара Марий кундемнан историйжым почын пуаш полшышо шанче публикацийлан, ончыклык экспозицийлан кучылтыт.  

Фотом Т.Евсеев лӱмеш тоштерын  сайтше гыч налме.

Лудаш темлена:
ЭРТЫШ ИЛЫШ ДА КРАЕВЕДЕНИЙ

Тӱтыран эҥер воктенсе пӧрт

Тӱтыран эҥер воктенсе  пӧрт Г.Калитов Тӱтыран эҥер воктенсе  пӧрт Кочам-влак шуко иктаҥашышт семынак мемнан элыште кодшо курымын  икымше пелыштыже лудаш…
ИСТОРИЙ УВЕР ЙОГЫН ЭРТЫШ ИЛЫШ ДА КРАЕВЕДЕНИЙ

Йӱледӱр яллан пӧлеклалтын

У книга Йӱледӱр яллан пӧлеклалтын С.Чавайн лӱмеш калыкле книгагудышто Советский районысо Кельмаксола кундемын чолга еҥже, краевед, шымлызе, мер пашаеҥ лудаш…
СТАТЬИ ЭРТЫШ ИЛЫШ ДА КРАЕВЕДЕНИЙ

Имнят ныл йолан, да… шӱртня

Но ик кечын, пеш писын палемдыме верыш миен шуаш кӱлешат, 20-шо маршрут дене кудалыштше газельыш шинчым. Калык шуко, салонышто лудаш…

Добавить комментарий