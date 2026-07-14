Ик эн тошто лийын, маныт

Козьмодемьянск воктене акрет годым Спасо-Юнгинский пӧръеҥ монастырь лийме верыште марий археолог-влак шымлымаш пашам эртареныт.
Тудым 1625 ийыште Россий кугыжа Михаил Фёдорович Романовын кӱштымашыже почеш, черемис-влак коклаште проповедьым наҥгаяш манын Юл ден Изи Юнга эҥер-влак ушнымаште ыштеныт. 1720 ийыште монастырь деч Ильинский пустынь ойырлен. А 1764 ийыште Екатерина II кугыжан кӱштымыж почеш тудым петыреныт.
Мландым пургедме пашашке Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштерын да Йылмым, сылнымутым да историйым шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институтын шанчызыже-влак ушненыт. Пашам Историй да археологий тоштерын шанчыеҥже Дмитрий Скулкин вуйлата.
Археолог-влак монастырь комплексын планировкыжо, монах-влакын илышышт нерген у уверым пален налаш шонат. Чумырымо материалым вара Марий кундемнан историйжым почын пуаш полшышо шанче публикацийлан, ончыклык экспозицийлан кучылтыт.
Фотом Т.Евсеев лӱмеш тоштерын сайтше гыч налме.