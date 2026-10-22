У Торъял
Ик эн кужу да кӱлешан
Тений капитально олмыктымо ик эн кужу корно кокла гыч иктыже – У Торъял – Овалже – Советск.
Ты объектысе паша икмыняр тылзе шуйнен. «Марий Эл Дорстрой» АО-н пашаеҥже-влак тошто асфальт-бетон шартышым нӱжын налыныт да угыч леведыныт. Корно полотно ынже мушкылт манын, 17 вере вӱд йоген кайыме пучым олмыктеныт да корно тӱрыш тыгыде кӱм оптен пеҥгыдемденыт. Лӱдыкшырак верыште авыртыш ден шижтарыше знаклам шогалтеныт. Корнын кужытшо – 11 километр.
Киров областьыш шумеш шуйналтше трассе икмыняр ялым У Торъял район рӱдӧ дене кылда. Тудым мучашлыме деч вара нине яллаште илыше-влаклан социальный могырым кӱлешан объектла, тидын шотыштак район администраций, ЗАГС, МФЦ, тыгак тунемме да спорт учрежденийла, деке корно саемеш.
Тений У Торъял районышто 27 километр корным тӧрлаш, тыгак Шӱкшан эҥер гоч 57,45 метр кутышан кӱварым капитально олмыкташ тӱҥалаш палемдыме.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: У Торъял – Советск корно – олмыктымо деч вара.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.