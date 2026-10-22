УВЕР ЙОГЫН

Ик эн кужу да кӱлешан

Юрий Исаков Комментарий Материалым 42 гана онченыт

У Торъял

Ик эн кужу да кӱлешан

Тений капитально олмыктымо ик эн кужу корно кокла гыч иктыже – У Торъял – Овалже – Советск.

Ты объектысе паша икмыняр тылзе шуйнен. «Марий Эл Дорстрой» АО-н пашаеҥже-влак тошто асфальт-бетон шартышым нӱжын налыныт да угыч леведыныт. Корно полотно ынже мушкылт манын, 17 вере вӱд йоген кайыме пучым олмыктеныт да корно тӱрыш тыгыде кӱм оптен пеҥгыдемденыт. Лӱдыкшырак верыште авыртыш ден шижтарыше знаклам шогалтеныт. Корнын кужытшо – 11 километр.

Киров областьыш шумеш шуйналтше трассе икмыняр ялым У Торъял район рӱдӧ дене кылда. Тудым мучашлыме деч вара нине яллаште илыше-влаклан социальный могырым кӱлешан объектла, тидын шотыштак район администраций, ЗАГС, МФЦ, тыгак тунемме да спорт учрежденийла, деке корно  саемеш.

Тений У Торъял районышто 27  километр корным тӧрлаш, тыгак Шӱкшан эҥер гоч 57,45 метр кутышан кӱварым капитально олмыкташ тӱҥалаш палемдыме.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: У Торъял – Советск корно – олмыктымо деч вара.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

«Мемнан сеҥымаш кечына»

25 апрельыште Юл кундем федерал округышто Кугу Отечественный сарыште сеҥымылан 75 ий темме лӱмеш кугу акций тӱҥалын. «Мемнан сеҥымаш лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кугу Отечественный сарын пагалыме ветеранже, тылын труженикше-влак!

Марий Эл Республикыште илыше  пагалыме еҥ-влак! Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо  тендам мемнан элын  тӱҥ пайремже – Сеҥымаш кече лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ончыкылык верч

Марий Элыште илыше самырык еҥ ден школьник-влак шке проектыштым Россмолодёжын эртарыме «Лига будущего» конкурсышкыжо колтен кертыт. Тидлан, мероприятийын официал лудаш…

Добавить комментарий