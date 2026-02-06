УВЕР ЙОГЫН

Ышташ гын, лӱдыкшӧ деч посна

Юрий Исаков Комментарий Материалым 49 гана онченыт

Аралтыш

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже шке подразделенийлаштыже Пашам аралыме кечым эртарен.

Тудын тӱҥ задачыже – производствышто сусыргымашым шижтараш, пашаеҥын шинчымашыжым кугемдаш, лӱдыкшӧ деч посна ыштыме условийым саемдаш да культурым вияҥдаш, пашам аралымаште улшо ситыдымашым кораҥдаш.

Предприятийлаште производство коллективла дене погынымаш лийын, тушто пашам аралыме да паша законодательстве дене кылдалтше кӱлешан йодышлам каҥашыме. Тыгак ончыч лийше эҥгек случай нерген видеофильмым ончымо, тудын амалжым лончылымо да, тыге ынже лий манын, мом ышташ кӱлмым рашемдыме.

Паша верлаште пашам аралыме нерген документаций – тидын шотыштак шинчымашым тергыме график, инструктаж программе да лӱдыкшӧ деч посна ышташ мо кӱлшӧ норматив – улмым  шымлен лекме. Филиалын РЭС-лаштыже да производство участкылаштыже санитар да быт условийлан тӱткыш ойыралтын.

«Мариэнергон» директоржо Сергей Хлусовын ойлымыж почеш, Пашам аралыме кече производствышто лӱдыкшыдымылык культурым ыштыме кӱлешан ошкыллан шотлалтеш. Паша условийым саемдымылан да лӱдыкшыдымылыкым кугемдымылан филиалыште кугу тӱткыш ойыралтеш.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: эҥгекыш логалшым сеть гыч утараш тунемме годым.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

