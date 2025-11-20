УВЕР ЙОГЫН

«Идалыкын маршрутшо»

Светлана Носова

Тыгай лӱман всероссийский турист премийын республикысе сеҥышыже-влак рашемыныт.

 «Эн сай тоштер маршрут» номинацийыште Козьмодемьянскысе тоштер комплекс 1-ше степенян дипломант лийын («Кресаньык. Купеч-влак да воштылмо сымыктыш: кум курым гоч эртыме корно»).

 «Эн сай тӱвыра да палдарыше маршрут» номинацийыште 2-шо верыште – Марий Элын Туризмым вияҥдыме шотышто агентстве («Край звонких гуслей»). 

 «Изи шочмо верын историй ден йӱлажым арален кодымо ялысе туризм маршрутын эн сай шонымашыже»» диплом дене Морко район Петровский села палемдалтын («Эн сай ялысе туризм»).

Тыгак Марий Эл «Олан эн сай онлайн-маршрутшо», «Эн сай путеводитель»,  «Эн сай оласе экскурсий» номинацийлаште  палемдалтын.

Фотом «Туризм в Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме. 

