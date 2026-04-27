ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Тунемше ден туныктышо-влак ушненыт

Галина Кожевникова

Тений кандашымше гана эртыше «Сеҥымаш диктант» тӱнямбал акцийыш республикысе школлаште тунемше-влак чолган ушненыт.

Советский районысо тунемме верлаште тиде мероприятийыште шинчымашым тунемше-влак дене пырля туныктышо-влак тергеныт.

Ушештарена, тенийысе «Сеҥымаш диктант» Кугу Отечественный сар тӱҥалмылан 85 ий теммылан да чапланыше полководец, Совет Ушемын маршалже Георгий Жуковлан пӧлеклалтше лийын. Тидын деч посна заданийлаш эртыше ийла семынак специальный военный дене кылдалтше йодыш-влак пурталтыныт.

Г.Кожевникова

Фотом Советский районысо образований пӧлкан соцкылысе лаштыкше гыч налме.  

 

