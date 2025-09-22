«И КРАТКАЯ» кинофестивальыште сеҥыше пале.

Йошкар-Олаште «И КРАТКАЯ» кинофестиваль мучашлалтын.
Теҥгече, 21 сентябрьыште сеҥыше-влакым палемденыт.
Награде-влакым Яков Эшпай лӱмеш Марий кугыжаныш филармонийыште кучыктеныт. Тений фестивальын унаже ден участникше-шамыч элнан тӱрлӧ регионжо гыч чумыргеныт. Мероприятийыш 27 кинематографист ушнен. Фестиваль кышкарыште кумдан палыме кинопашаеҥ-влак дене мастер-класс да усталык вашлиймаш-влак эртеныт.
Посна событий семын лӱмын ыштыме «За лучшее музыкальное оформление фильма» номинацийым палемдаш лиеш. тудо лӱмлӧ композитор Андрей Эшпайын 100 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтын. Ты номинацийыште призым маэстрон эргыже Андрей Андреевич Эшпай кучыктен.
«И КРАТКАЯ» кокымшо кинофестивальын сеҥышеж ден лауреатше-влак:
● Ончышын кумылжым налше приз —«Немой» фильм, реж. Арсен Аристакесян.
● Андрей Яковлевич Эшпай лӱмеш «За лучшее музыкальное оформление фильма» приз — «Сын» анимаций кино, реж. Жанна Бекмамбетова
● «За неожиданное точное появление песни» диплом— «Инстинкт» фильм, реж. Филиппа Устинова
● «Очень краткое кино» номинацийыште эн сай фильм — «Глупая собака» фильм, реж. Дарья Ищейкина
Анимаций кинон конкурс программыже:
● «За метафоричность визуальных решений» жюрин дипломжо — «Соединение неустойчиво» фильм, реж. Дарья Шишова
● Эн сай анимаций фильм — «Трамвай №13» фильм, реж. Ирина Метрурович.
Анна Алехинан фотожо.