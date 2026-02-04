Гуманитарный науко: кызыт да эрла

10 февральыште В.М.Васильев Йылмым, литературым да историйым научнын шымлыше Марий институтышто «Гуманитарный науко-влак кызыт да ончыкыжым вияҥмышт» научный сессий лиеш.
Россий науко кечылан да Россий калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтше мероприятийын тӱҥ шонымашыже – МарНИИЯЛИ-н шымлыме паша лектышыж дене палдараш, междисциплинарный шымлымаш дене специалист-влак кокласе вашкылым вияҥдыме шотышто паша опытым ончыкташ, шымлыме пашалан талантан молодёжым кумылаҥдаш, гуманитарный науко-влакым вияҥдымашке кугыжаныш ден обществым ушаш.
Тыгак археологий, историй, этнологий, филологий да социологий дене кызытсе жаплан келшыше йодыш-влакым каҥашаш палемдыме.
Сессийыште Марий Элыште миграций йодыш дене эксперт площадке пашам ышташ тӱҥалеш.
Г.Кожевникова
Фотом МарНИИЯЛИ-н соцкылысе лаштыкше гыч налме