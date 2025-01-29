Шочмо йылме дене олимпиаде: сеҥыше-влак кушеч улыт?

Эртыше кушкыжмын Марий Элыште общеобразовательный организацийлаште тунемше-влаклан этнокультур предметла дене республик кӱкшытан олимпиаде лийын.
Шинчымашым марий (шочмо) йылме, марий литератур, марий (кугыжаныш) йылме да ИКН предметла дене олимпиадын муниципальный йыжыҥыштыже сеҥыше 106 ӱдыр-рвезе ончыктен. Ты кечынак Марий образований институтышто нунын туныктышыштлан «Марий йылме да литератур дене кугыжаныш иктешлыше аттестацийлан тунемше-влакым ямдылыме пашан ойыртемже» темылан республик кӱкшытан семинар лийын.
Олимпиаде заданийым шуктымеке, тунемше-влаклан Марий кугыжаныш университетыште «ПРО ВУЗ» молодёжь акций эртаралтын. Тушто вуз, тунемаш пурымо да моло дене палдареныт.
Республик кӱкшытан олимпиадыште сеҥыше-влак тений 18 февральыште регион кӱкшытан таҥасымаште шинчымашым ончыкташ тӱҥалыт. Нунын да призёр-влакын лӱмышт:
Марий (шочмо) йылме
9-ше класс
1-ше вер – Максим Степанов (Морко район Унчо школ),
2-шо вер – Ульяна Ермолова (Шернур район Купран школ),
3-шо вер – Ульяна Баландаева (Курымарий район Йоласал школ).
10-шо класс
1-ше вер – Валерия Кузьмина (Курыкмарий район Пайскырык школ),
2-шо вер – Алина Евсюткина (Морко район Унчо школ),
3-шо вер – Валерия Волкова (Шернурысо 1-ше школ).
11-ше класс
1-ше вер – Дарья Загайнова (Советский район Кельмаксола школ),
2-шо вер – Инесса Степанова (Морко район Кокласола лицей),
3-шо вер – Максим Лапин (Параньга район Пумарий школ).
Марий (кугыжаныш ) йылме
9-ше класс
1-ше вер – Мария Петухова (И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжын национальный сымыктыш гимназийже);
2-шо вер – Александр Медведев (Шуко профилян лицей-интернат);
3-шо вер – Юлия Кузьмина (Козьмодемьянск оласе «Дарование» школ-интернат.
10-шо класс
1-ше вер – Карина Ванюкова (Козьмодемьянск оласе 3-шо №-ан школ),
2-шо вер – Дмитрий Михеев (У Торъял школ),
3-шо вер – Анастасия Сорокина (Кужэҥер район Руш Шой школ).
11-ше класс
1-ше вер – Екатерина Чурикова (Кужэҥерысе 2-шо школ),
2-шо вер – Анна Прохорова (Шернурысо 1-ше школ),
3-шо вер – Ксения Дмитриева (Моркысо 1-ше школ).
Марий (шочмо) литератур
9-ше класс
1-ше вер – Алёна Архипова (Параньга район Матародо школ),
2-шо вер – Анастасия Лебедева (Медведево район Кузнецово школ),
3-шо вер – Виктория Краснова (Морко район Эҥерсола район).
10-шо класс
1-ше вер – Дина Павлова (Морко район Унчо школ),
2-шо вер – Самира Алексеева (Шернур район Кукнур школ).
ИКН
9-ше класс
1-ше вер – Всеволод Кузнецов (Кужэҥер район Шой Шӱдымарий школ),
2-шо вер – Мария Ворончихина (Советский район Ургаш лицей),
3-шо вер – Марий Барабанщикова (И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш сымыктыш колледжын национальный сымыктыш гимназийже).
10-шо класс
1-ше вер – Дарья Овсянникова (Козьмодемьянск оласе лицей),
2-шо вер – Степан Дорогов (Политехнический лицей-интернат),
3-шо вер – Ольга Кудряшова (Марий Турек район Косолоп школ).
11-ше класс
1-ше вер – Артур Долгоруков (Козьмодемьянск оласе лицей),
2-шо вер – Ильдан Габдрахманов (Политехнический лицей-интернат),
Константин Милютин (Советский район Ургаш лицей-интернат).
Г.Кожевникова
М.Скобелевын фотожо