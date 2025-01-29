Шочмо йылме дене олимпиаде: сеҥыше-влак кушеч улыт?

Эртыше кушкыжмын Марий Элыште общеобразовательный организацийлаште тунемше-влаклан этнокультур предметла дене республик кӱкшытан олимпиаде лийын.

Шинчымашым марий (шочмо) йылме, марий литератур, марий (кугыжаныш) йылме да ИКН предметла дене олимпиадын муниципальный йыжыҥыштыже сеҥыше 106 ӱдыр-рвезе ончыктен. Ты кечынак Марий образований институтышто нунын туныктышыштлан «Марий йылме да литератур дене кугыжаныш иктешлыше аттестацийлан тунемше-влакым ямдылыме пашан ойыртемже» темылан республик кӱкшытан семинар лийын.

Олимпиаде заданийым шуктымеке, тунемше-влаклан Марий кугыжаныш университетыште «ПРО ВУЗ» молодёжь акций эртаралтын. Тушто вуз, тунемаш пурымо да моло дене палдареныт.

Республик кӱкшытан олимпиадыште сеҥыше-влак тений 18 февральыште регион кӱкшытан таҥасымаште шинчымашым ончыкташ тӱҥалыт. Нунын да призёр-влакын лӱмышт:

Марий (шочмо) йылме

9-ше класс

1-ше вер – Максим Степанов (Морко район Унчо школ),

2-шо вер – Ульяна Ермолова (Шернур район Купран школ),

3-шо вер – Ульяна Баландаева (Курымарий район Йоласал школ).

10-шо класс

1-ше вер – Валерия Кузьмина (Курыкмарий район Пайскырык школ),

2-шо вер – Алина Евсюткина (Морко район Унчо школ),

3-шо вер – Валерия Волкова (Шернурысо 1-ше школ).

11-ше класс

1-ше вер – Дарья Загайнова (Советский район Кельмаксола школ),

2-шо вер – Инесса Степанова (Морко район Кокласола лицей),

3-шо вер – Максим Лапин (Параньга район Пумарий школ).

Марий (кугыжаныш ) йылме

9-ше класс

1-ше вер – Мария Петухова (И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжын национальный сымыктыш гимназийже);

2-шо вер – Александр Медведев (Шуко профилян лицей-интернат);

3-шо вер – Юлия Кузьмина (Козьмодемьянск оласе «Дарование» школ-интернат.

10-шо класс

1-ше вер – Карина Ванюкова (Козьмодемьянск оласе 3-шо №-ан школ),

2-шо вер – Дмитрий Михеев (У Торъял школ),

3-шо вер – Анастасия Сорокина (Кужэҥер район Руш Шой школ).

11-ше класс

1-ше вер – Екатерина Чурикова (Кужэҥерысе 2-шо школ),

2-шо вер – Анна Прохорова (Шернурысо 1-ше школ),

3-шо вер – Ксения Дмитриева (Моркысо 1-ше школ).

Марий (шочмо) литератур

9-ше класс

1-ше вер – Алёна Архипова (Параньга район Матародо школ),

2-шо вер – Анастасия Лебедева (Медведево район Кузнецово школ),

3-шо вер – Виктория Краснова (Морко район Эҥерсола район).

10-шо класс

1-ше вер – Дина Павлова (Морко район Унчо школ),

2-шо вер – Самира Алексеева (Шернур район Кукнур школ).

ИКН

9-ше класс

1-ше вер – Всеволод Кузнецов (Кужэҥер район Шой Шӱдымарий школ),

2-шо вер – Мария Ворончихина (Советский район Ургаш лицей),

3-шо вер – Марий Барабанщикова (И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш сымыктыш колледжын национальный сымыктыш гимназийже).

10-шо класс

1-ше вер – Дарья Овсянникова (Козьмодемьянск оласе лицей),

2-шо вер – Степан Дорогов (Политехнический лицей-интернат),

3-шо вер – Ольга Кудряшова (Марий Турек район Косолоп школ).

11-ше класс

1-ше вер – Артур Долгоруков (Козьмодемьянск оласе лицей),

2-шо вер – Ильдан Габдрахманов (Политехнический лицей-интернат),

Константин Милютин (Советский район Ургаш лицей-интернат).

Г.Кожевникова

М.Скобелевын фотожо