УВЕР ЙОГЫН

Гримёркан сцене да спортсмен-влаклан площадке

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 34 гана онченыт

🛠Семёновка селасе скверыште гримёркан у сцене да спортсмен-влаклан площадке лийыт.

 

Общественный комиссийын заседанийжым эртарыме деч вара торги годым аныклыме оксам Семёновка селасе скверым уэмдымылан колтеныт. Ты шийвундо дене тротуар плитке гыч йолешкылан коштмо корным ыштат, тачысе илышлан келшен толшо теҥгылым, урным вераҥдат, кугыеҥ-шамычлан каныме верым келыштарат, йоча ден самырык-влаклан резине шартышан спорт площадкым ыштат, тыгак кӱртньӧ каркасан сцене, туштак гримёрко лийыт.

 

8470 квадрат метр кумдыкыш шудым ӱдат, тушто кызытсе жаплан келшыше светильникым вераҥдат. Тӱзатыме паша июньын икымше декадыштыже тӱҥалшаш.

 

✅Марий Элыште илыше-влак «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектын «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш»федеральный проектше дене келшышын саемдышаш объект-влакым 12 июнь марте pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/h… ссылке почеш ойырат

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Штраф изижак огыл

Лифт дене кайыме годым илышлан лӱдыкшӧ улмо годым кушко вуйым шийман? И.Саврасов.   Йошкар-Ола Йодышлан  Марий Эл Республикын исправительный лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Тек нуно огыт кылме»

«Образований» национальный проектын «Россий Федерацийысе граждан-влаклан патриотизм воспитанийым пуымаш» федерал проектше дене келшышын, Марий Элысе школышто, техникум ден колледжыште, лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл гыч — 11 проект

24 гыч 29 июль марте Самара областьыште Мастрюковский аланыште самырык-влаклан «иВолга» Юл кундем федеральный округысо форум эрта.   Марий лудаш…

Добавить комментарий