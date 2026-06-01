Гримёркан сцене да спортсмен-влаклан площадке

Семёновка селасе скверыште гримёркан у сцене да спортсмен-влаклан площадке лийыт.
Общественный комиссийын заседанийжым эртарыме деч вара торги годым аныклыме оксам Семёновка селасе скверым уэмдымылан колтеныт. Ты шийвундо дене тротуар плитке гыч йолешкылан коштмо корным ыштат, тачысе илышлан келшен толшо теҥгылым, урным вераҥдат, кугыеҥ-шамычлан каныме верым келыштарат, йоча ден самырык-влаклан резине шартышан спорт площадкым ыштат, тыгак кӱртньӧ каркасан сцене, туштак гримёрко лийыт.
8470 квадрат метр кумдыкыш шудым ӱдат, тушто кызытсе жаплан келшыше светильникым вераҥдат. Тӱзатыме паша июньын икымше декадыштыже тӱҥалшаш.
Марий Элыште илыше-влак «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектын «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш»федеральный проектше дене келшышын саемдышаш объект-влакым 12 июнь марте pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/h… ссылке почеш ойырат