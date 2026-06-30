Географийым туныктышо-влаклан

Марий Эл гыч педагог-влак Москваште, географийым туныктышо-влакын форумыштышт, лийыныт.
«Россий» Национальный рӱдерыште эртыше мероприятий элнан федеальный округлаж гыч 800 утла еҥым иквереш чумырен. Марий Элын делегацийыштыже 6 туныктышо лийын.
Пленарный заседанийыште Россий Просвещений министр Сергей Кравцов увертарен: 2028 ий 1 сентябрь гыч школлашке географий дене единый учебникым пурташ тӱҥалыт. Кызыт тыгак у атлас ден контурный карте-влакым ямдылат. « Географий предметлан кумылаҥше-влак шукем толыт. Тений ЕГЭ-м выпускник-влак кокла гыч 24080 еҥ кучен, тидыже ӱмашсе деч 4380 тунемшылан шукырак. Кызыт географий дене единый учебникым ямдылена. Кугу тӱткыш Россий дене кылдалтше темылан да географийын биологий, физике, историй да моло предметла дене кылыштлан ойыралтеш», – каласен Сергей Кравцов.
Г.Кожевникова
Фотом Марйи Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.