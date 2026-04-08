«Газетым шаргалам да илышым пален налам»

Волжский округысо Нурмучаш Шайраште илыше Вера Уткина мландым пургедме арверым модын налын.
Вера Никифоровна «Марий Эл» газет дене шукертсек кылым куча. 1973 ийыште Корамас кандашияш школ деч вара, верысе фермыш дояркылан пашаш пурымекыже, вес ийынжак, пашадарым ситараш тӱҥалмеке, «Марий коммуна» газетлан подпискым ыштен да тылеч вара ик ганат тудын деч посна кодын огыл.
Тиддеч посна илалше ӱдырамаш марла савыкталтше моло изданийымат кумылын лудеш.
– Жапше годым «Волжская правда», «Волжские вести», «Ончыко», «Ямде лий», «Пионерская правда» газет, «Мурзилка», «Кече» журнал-влакым налынна, – парняжым пыштен каласкала Вера Никифоровна. – Пытартыш жапыште газет ден журналлан акше кажне пелийыште кушкеш, садлан южыжым налмым чарныме. «Марий Элым» лудде омак чыте, вет тудо республикын илышыж дене кумдан палдара, а «Сурт-пече» пакчасаскам ончен кушташ туныкта, тӱрлӧ ой-каҥашыж дене полша.
Икмыняр ий ончыч кундемыштына кажне гаяк районышто колхоз-влак лийыныт. Нунын илышышт, шумо кӱкшытышт нергенат чолга ӱдырамаш газет гочак пален налын.
Поро кумылан, рашкалтарен кутырышо 67 ияш Вера Уткина – сулен налме канышыште, сурт кокласе сомылым ыштен тошкештеш, а кеҥежым, шкеж манмыла, чодырам «оролаш» лектеш.
– Выньыкым погена. Кызыт самырыкрак-влак погаш ӧрканат, ала жапышт уке, садлан эргым дене кумылын тыршена. Тиде шийвундо денак сурт-оралтым тӧрлена, моло кӱлешланат тудым кучылтына. Тӱзатыме сурт-оралтыште илашат, ончалашат куанле, илыметат шуэш. 2002 ий гыч выньыкым погаш тӱҥалме, мужыржым ӱмаште кокшӱдӧ теҥге дене колтымо. Иканаште шуко дене налше йолташнат ынде уло, – воштылалынрак пелештыш кум икшыван ава, 8 уныкалан ӱшанле кова да ик уныкажын эргыжлан кугезе кова да шуйдаренрак муралтен колтыш:
Чевер кече лектын огыл
Эр ӱжара дене пырля.
Мыйын ӱмыр эртен огыл
Ача-ава дене пырля.
Уке мыйын ачайжат,
Чаманалше авайжат.
Чевер кече мыйым вӱчкен ырыкта,
Эр ӱжара мылам корным волгалта.
Илалше ӱдырамашын ужатен колтымыж годым каласыме шомакшат чоным ырыктыш:
– Те моткочак поро да суапле пашам шуктеда. Модын налме пӧлекым кидышкак кучыктымыланда пеш кугу тау. Газетыш возен шогашда кумылда эреак нӧлтшӧ лийже. Павайын ойлымыж дене тыгерак мучашлем: чодыра маска гай патыр, умыла гай кӧргӧ вий-куатан лийза, йоген кайыше яндар вӱд гай чонда ару, кумылда волгыдо лийже!
Алевтина БАЙКОВА
Алевтина Байкован фотожо