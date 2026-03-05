Финалыш шуын

Башкортостан Республик Калтаса район гыч Алена Яныбаева Россий телевиденийын «Поле чудес» передачыштыже сеҥышыш лектын.
Тушко тудо марий вургемым чиен миен да шочмо йылмыж дене калык такмак-влакым йоҥгалтарен.
Алёна Геннадьевна ынде ятыр ий Краснохолмский школышто англичан йылмым туныкта. Эфирыште тудо шкенжынат сай шинчымашыжым ончыктен да ойыртемалтше койышыж дене кумылым савырен. Эшежым тудо Калтаса калык деч марла саламлымашым каласен да тудым вӱдышӧ дечат уэш ойлаш йодын.
Пӧлек шотеш марий ӱдырамаш компьютерым ойырен налын да супермодыш дене модаш тореш лийын. Шарнашлан Алёна Яныбаева Сергей пелашыже, Дарья ден Полина ӱдырышт дене пырля Леонид Якубович дене пырля войзалтын.
Фотом «Башкирия онлайн» воткыл лаштык гыч налме.