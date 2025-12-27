УВЕР ЙОГЫН

Фермер лийше эрелан фермер кодеш

Юрий Исаков Комментарий Материалым 33 гана онченыт

У ий салам

Параньга район

Фермер лийше эрелан фермер кодеш

Тидым таклан огыл ойлем. Ончыч фермер лийынам гын, кызыт – шке озанлыкым кучышо. Ончыч вольыкым шукырак ашненна гын, кызыт – шагалрак, куд ушкална уло. Но ту пашамак шуктена. 71  гектар мландына уло.  50 гектарыштыже шудым куштена, 21 гектарыштыже – пырчым. Ончычсо пырчына ситышын лийын гын, тений ты кумдыкым яндар такыр семын коденна да кылмаш куралынна ыле. Мландымат кандарыде ок лий.

А лӱштымо шӧрым да шӧр продуктым, кеҥежым чыве мунымат ынде латкудымшо ий Йошкар-Олаш шупшыктем. Илалше-влак тудым пеш куанен налыт да таум ойлат. Ончыч арнялан ныл гана кудалыштынам, шыже гыч шӧр шагалемын гын, кок гана кондем, а ик ганаже ялыште шӧрым погышо-влаклан сдатлем. Манмыла, идалык мучко пӧрдаш перна.

Шошым такыр мландыш шожым ӱдена. Куралаш да ӱдаш пелашемын тракторист изаже полша. Сеялке воктене шогаш да вара комбайн дене ышташ еҥ-влакым тарлем. Телымже пелашем дене коктын чыла пашам шуктена: вольыкым пукшена, лӱштена, терысым луктына. Манмыла, ий гыч ийыш тыге тыршена.

У ий дене эн ончычак пелашемым саламлем. Йочана-влак ӧрдыжтӧ илат гын, ваш-ваш йыҥгыртен, чыла сайым ойлена. Да, мутат уке, пашаште полшышо-влаклан эре тауштем, тазалыкым, пиалым тыланем.

Василий ТОКПАЕВ,

шке озанлыкым кучышо.

Штрамарий почиҥга.

Юрий Исаков ямдылен.

Авторын фотожо.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Кудымшо-шымше улына

Канышлан илыме верым бронироватлыме Tvil.ru Российысе сервис социальный сетьла дене пайдаланыше-влак коклаште йодыштмашым эртарен. Российын могай олаштыже шкем Европышто гай лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Ипполит Алыков – тукым изам

4 декабрьыште лекше газетыштыда Ипполит Лобановын «Йӧным муын моштышо оза» статьяжым куанен лудым. Публикацийын тӱҥ геройжо Ипполит Алыков – лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Йӱштӧ кугыза… окна гыч пурен

Марий аварийно-утарыше службын пашаеҥже-влак Йошкар-Оласе йоча больницын онкогематологий отделенийыштыже эмлалтше изи пациент-шамычлан ӧрыктарыше сюрпризым ыштеныт: нылымше пачашыште верланыше модмо лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий