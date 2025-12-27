У ий салам
Параньга район
Фермер лийше эрелан фермер кодеш
Тидым таклан огыл ойлем. Ончыч фермер лийынам гын, кызыт – шке озанлыкым кучышо. Ончыч вольыкым шукырак ашненна гын, кызыт – шагалрак, куд ушкална уло. Но ту пашамак шуктена. 71 гектар мландына уло. 50 гектарыштыже шудым куштена, 21 гектарыштыже – пырчым. Ончычсо пырчына ситышын лийын гын, тений ты кумдыкым яндар такыр семын коденна да кылмаш куралынна ыле. Мландымат кандарыде ок лий.
А лӱштымо шӧрым да шӧр продуктым, кеҥежым чыве мунымат ынде латкудымшо ий Йошкар-Олаш шупшыктем. Илалше-влак тудым пеш куанен налыт да таум ойлат. Ончыч арнялан ныл гана кудалыштынам, шыже гыч шӧр шагалемын гын, кок гана кондем, а ик ганаже ялыште шӧрым погышо-влаклан сдатлем. Манмыла, идалык мучко пӧрдаш перна.
Шошым такыр мландыш шожым ӱдена. Куралаш да ӱдаш пелашемын тракторист изаже полша. Сеялке воктене шогаш да вара комбайн дене ышташ еҥ-влакым тарлем. Телымже пелашем дене коктын чыла пашам шуктена: вольыкым пукшена, лӱштена, терысым луктына. Манмыла, ий гыч ийыш тыге тыршена.
У ий дене эн ончычак пелашемым саламлем. Йочана-влак ӧрдыжтӧ илат гын, ваш-ваш йыҥгыртен, чыла сайым ойлена. Да, мутат уке, пашаште полшышо-влаклан эре тауштем, тазалыкым, пиалым тыланем.
Василий ТОКПАЕВ,
шке озанлыкым кучышо.
Штрамарий почиҥга.
Юрий Исаков ямдылен.
Авторын фотожо.