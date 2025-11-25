УВЕР ЙОГЫН

Эскерыше-влакын конгрессышт

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 33 гана онченыт

23 ноябрьыште Москваште эскерыше-влакын всероссийский конгрессышт эртен.

Мероприятийым Президент грант фондын полшымыж дене «Корпус «За чистые выборы» мер толкын эртарен. Тидын нерген РФ Общественный палатын еҥже, Марий Эл Общественный палате вуйлатышын алмаштышыже, «За Марий Эл» поро кумылым ончыктышо фондын директоржо Роман Золотухин каласен.

 

Конгрессыш элнан 89 регионжо гыч 700 наре участник чумырген. Ты мероприятий эскерыше-влакын ушемыштым пеҥгыдемдаш, профессионал моштымашыштым нӧлташ да 2026 ийысе кугу сайлымаш тургымлан ямдылалташ площадке лийын.

 

Программыште пленарный сессий лийын, тыгак вич тематике ден секций пашам ыштен:

✅социальный медиа ден увер кумдыкышто — технологий.

✅эскерыше-влаклан цифровой инструмент;

✅ увер сар ден увер лӱдыкшыдымылык;

✅ сайлымашын кузе эртымыжым эскерыме да терген шогымо йӧн-влак;

✅ мер мониторинг сообществым вияҥдымаш.

 

Тематический секций-влакын пашаштым иктешлымеке, ятыр темлымаш пурен. Мутлан, «Эскерышын кечыжым» палемдаш тӱҥалаш, эскерышын пашашкыже искусственный интеллектым пурташ Российысе вӱдышӧ вузла дене  вашкылым вияҥдаш ойым пуртеныт.

 

#ВсероссийскийКонгрессНаблюдателей

#ОбщественнаяПалатаРФ

#ОбщественнаяПалатаРМЭ

#ОПРФ

#ОПРМЭ

#ZaМарийЭл

#ГуманитарнаяПомощь

#СвоихНеБросаем

#ПоможемВместе

#БытьДобру

Фотом Роман Золотухинын телеграм-каналже гыч налме.

Опубликовать в Одноклассники
