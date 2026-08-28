УВЕР ЙОГЫН

Эскерыше-влакым туныктеныт

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 11 гана онченыт

Марий Элыште эскерышын «Шӧртньӧ стандартшылан» 1200 утла еҥым туныктымо.

 

Тиде арнян сайлымаште эскерыше-влакым ямдылыме шотышто республикыште семинар мучашлалтын. Эскерыше мер штабын туныктышыжо-влак Марий Элыште чылаже 21 семинарым эртареныт. Штабым вуйлатыше Евгений палемдымыж почеш паша пӱтынь республикым авалтен, туныктымо мероприятий-влак Йошкар-Олаштат, республикысе чыла муниципалитетыштат эртеныт.

 

– Тунеммаш «Независимый общественный мониторинг» ассоциацийын «Шӧртньӧ стандарт» методикыж почеш эрта, – увертарен Евгений Кузнецов. – Программыште-сайлымашын правовой негызшым шымлымаш, документаций дене пашам ыштымаш да лийын кертше туткар годым пашам ыштымаш.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Шарныктыш у сыным налын

Йошкар-Оласе Первомайский уремын 173-шо ден 175-ше №-ан пӧрт коклаштыже ик оҥай памятник уло. Тудым 1970 ийыште Марий автономийым ыштымылан лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кужэҥер районышто таза илыш-йӱла нерген мутланеныт

Кужэҥер районысо рӱдӧ эмлымверыште посёлкын ветеранже-влак тӱҥ врач, Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше С.Горбунова дене вашлийыныт. 
УВЕР ЙОГЫН

«Сылукай- 2019»

Шукерте огыл республикысе татар тӱвыра рӱдерыште эртыше «Сылукай-2019» конкурсышто эн мотор татар ӱдырым ойыреныт. Тиде титулым Юл кундем технологий лудаш…

Добавить комментарий