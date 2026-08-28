Эскерыше-влакым туныктеныт

Марий Элыште эскерышын «Шӧртньӧ стандартшылан» 1200 утла еҥым туныктымо.
Тиде арнян сайлымаште эскерыше-влакым ямдылыме шотышто республикыште семинар мучашлалтын. Эскерыше мер штабын туныктышыжо-влак Марий Элыште чылаже 21 семинарым эртареныт. Штабым вуйлатыше Евгений палемдымыж почеш паша пӱтынь республикым авалтен, туныктымо мероприятий-влак Йошкар-Олаштат, республикысе чыла муниципалитетыштат эртеныт.
– Тунеммаш «Независимый общественный мониторинг» ассоциацийын «Шӧртньӧ стандарт» методикыж почеш эрта, – увертарен Евгений Кузнецов. – Программыште-сайлымашын правовой негызшым шымлымаш, документаций дене пашам ыштымаш да лийын кертше туткар годым пашам ыштымаш.