Адаптивный спорт илышым вашталта

Геннадий Сабанцев.
Лӱмын тӱҥалме сарзе операцийын ветеранже-влакым паралимпийский спортыш ушымаш – «Защитники Отечества» фондын пашаштыже кӱлешан йыжыҥ. Фондын марий филиалжын рӱдӧ офисыштыже тыгай боец-влак дене вашлиймаш эртен. Тыште нунылан республикыштына адаптивный спортын вияҥмыж нерген каласкаленыт.
Мероприятийым почшыжла, республикысе филиалын вуйлатышыже, Мужество орденын кавалерже Ренат Магсумов Валерий Кузовков нерген каласкален. Тудо 29 операцийым чытен лектын. 2024 ийыште самырык рвезе коляскыште веле коштын, а ӱмаште следж-хоккей дене заниматлаш тӱҥалын. Да сай лектышымат шижын. Кызыт Валера эсогыл торчак деч посна коштеш.
СВО-н ветеранже, регионысо «Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр программым тунем лекше, республикысе спорт министрын алмаштышыже Андрей Черепанов боевой йолташыже-влакым улшо йӧн дене пайдаланаш да илышыште чулым лияш ӱжын.
Филиал вуйлатышын мер проект-влак шотышто алмаштышыже Павел Марышев каласен: таче регионышто следж-хоккей, пульо дене лӱйкалымаш, пикш дене лӱйкалымаш, ӱстембал теннис, иймаш, ӱстембалысе тӱрлӧ модмаш (нарде, шахмат, моло келшыше модмаш) вияҥын шуыныт. Тылеч посна тудо филиалын у проектше дене палымым ыштен. Тиде – Марий Эл гыч сӧй действийлаште лийше ветеран-влаклан адаптивный спортын «Кӧргӧ чон дене виян-влак» фестивальже. Лӱмжӧ паралимпийский сборныйын лӱмжӧ гыч лектын. Тудо 2023 ийыште «Защитники Отечества» фондын регионысо филиалже негызеш чумыралтын ыле.
Тудо эше рвезе-влакын пытартыш ийлаште регион-влак кокласе да Россий кӱкшытан таҥасымашлаште шумо сеҥымашышт денат палдарыш. 2024 ийыштеӱстембал теннисыште Элым аралыше-влакын Россий кубкыштышт той медальым налыныт; 2025 – ӱстембал теннисыште, пульо дене лӱйкалымаште, пикш дене лӱйкалымаште, кӱзым спортлык кышкымаште ныл ший медаль; нарде дене турнирыште ший медаль, следж-хоккей дене Татарстан Раисын кубкыштыжо да Любительский следж-хоккей лигыште кок той медаль; 2026 – иймаш дене «Герой-влакын Кубкышт» Российысе таҥасымаште той медаль.
Мучашлан герой-влак ончылно СВО-што лийше, следж-хоккей дене «Ратник» командын тренерже Эдуард Домрачев ойлен. Тудо иза-шольо ветеран-влакым спорт ешыш ушнаш ӱжын. «Теве кодшо арнян гына, кеҥеж каныш деч вара, ме тренировкым уэш тӱҥалынна. Чыладамат ий ӱмбалне вучем!» – иктешлен Эдуард Владимирович.