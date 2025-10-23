Эшпайлан пӧлеклалтын

18 октябрьыште Э.Сапаев лӱмеш опер да балет академический театрыште Андрей Эшпай лӱмеш опер искусство фестиваль «Свадьба Фигаро» опер дене почылто.

Визымше гана калыкым куандарыше мероприятий кумдан палыме композитор Андрей Эшпайын шочмыжлан 100 ий теммылан пӧлеклалтын.

«Свадьба Фигаро» – моткоч оҥай, чоным тарватыше да коклан воштылаш таратыше опер. Графын замокыштыже Фигарон Сюзаннам марлан налаш ямдылалтме историй ончышо-влакым йӧратымаш тӱняш пурта. Тыгодымак шолып паша, воштылчык ситуацийыш логалме мастарын ончыкталтыт. Тӱҥ партийыште театрын вӱдышӧ солистше-влак лийыныт: Сергей Гарашкин (баритон) Фигарон, Валерия Баландина (сопрано) тудын йӧратыме ӱдыржӧ Сюзаннан образыштым чоҥеныт.

Зал тич погынышо калык оперым моткоч шокшын вашлийын.

Фестивальым почаш молан лачшымак Моцартын произведенийжым ойырен налме? Тиде йодышлан театрын художественный вуйлатышыже, Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов журналист-влак дене вашлиймаште тыгерак вашештен:

– Театрын кызытсе репертуаржым ончалмеке, чапланыше Моцартын произведенийже деке лишеммына сайын палдырна. «Свадьба Фигаро» оперым сценыш лукмым кугу да историй дене кылдалтше событийлан шотлыман.

Фестивальна Национальный гимназийым ыштымылан 65 ий теммыланат пӧлеклалтын. Вет ты тунемме да усталыкым шуарыше апшаткудо моткоч шуко талантан еҥым луктын. Выпускник-влак кокла гыч ятырынже мемнан театрын труппыштыжо улыт. Гимназийын вияҥме корныжо кызытат кугешнаш тарата, вет чумыр марий йоча усталык коллективлаште утларакше лач тысе тунемше-влак мастарлыкым ончыктат.

25 октябрьыште «Аида» оперышкат калык шыҥ-шыҥ чумырген. Ты постановкышто тӱҥ партийыште Мариинский, тыгак Моско оласе «Геликон-опера» музыкальный театр-влакын артистышт лийыныт.

27 октябрьыште Санкт-Петербург гыч толшо «Звук света» группо опер да балет театрын оркестрже дене пырля мастарлыкым ончыктат. Нуно рок-композицийым да тыгак землякна, уста семмастар Андрей Эшпайын музыкшым темлат. А ме палена, Андрей Яковлевичын репертуарже тӱрлӧ жанран семлан поян.

Фестиваль 29 октябрьыште «Риголетто» (Дж. Верди) опер дене мучашлалтеш.

Мероприятийын продюсерже – Российын сулло артистше, «Глобэкс Промоушен» ООО-н генеральный директоржо Айдар Шайдуллин.

Алевтина БАЙКОВА

Павел Стариковын фотожо