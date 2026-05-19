УВЕР ЙОГЫН

Еш тукымжо дене виян да поян

Любовь Камалетдинова

 

16 майыште У Торъял посёлкышто еш-тукым фольклор ансамбль-влакын регион-влак кокласе «Творцы и хранители» IX фестивальышт эртаралтын.

Тушко Марий Элысе Волжский, Звенигово, Килемар, Кужэҥер, Курыкмарий, Медведево, Морко, Параньга, У Торъял, Шернур районла ден муниципал округла да Татарстан Республик Кукмара район гыч 27 еш ден усталык коллектив, чылаже 200 конкурсант, ушненыт.

Моло ийласе семынак, нуно теният 4 номинацийыште шке усталыкыштым да мастарлыкыштым ончыктеныт.

«Эн сай еш фольклор ансамбль. Пайрем йӱла культур» номинацийыште I степенян лаурет лӱм дене Волжский муниципал округысо Приволжский тӱвыра да каныме рӱдерын усталык коллективше да Морко район гыч (Красный Стекловар тӱвыра пӧрт) «Семейный ковчег» еш коллектив палемдалтыныт.

«Еш династий-влак» эн сай декоративно-прикладной усталык ончер» номинацийыште I степенян дипломым Морко район гыч тиде коллективланак да У Торъял муниципал округ гыч (Тушнур клуб) Соловьёвмыт-Ягодаровмыт ешлан кучыктеныт.

«Мемнан еш пушеҥгына» эн сай фотоончер» номинацийыште I степенян лауреат лӱм дене У Торъял муниципал округ гыч (Токтарсола тӱвыра пӧрт) Блиновмыт еш палемдалтын.

«Эн сай национальный кухньо» номинацийыште жюри Татарстан Республик Кукмара район гыч «Инжово» удмурт калык фольклор ансамбльын ямдылен кондымо кочкышыжым эн тамлылан шотлен.

Фестиваль-конкурсын Гран-прижым «Семейный ковчег» еш коллектив сеҥен налын.

Любовь Камалетдинова

У Торъялысе тӱвыра да каныме рӱдерын сайтше гыч налме фото

