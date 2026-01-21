Эртышым иктешлат, ончыкылыкым палемдат

Парламент Марий Эл законодательствын состоянийже нерген докладым ямдылаш тӱҥалын.
Тиде документ Кугыжаныш Погынын 2025 ийыште законым лукмо да шуктымым тергыме пашажым иктешла, 2026 ийлан ик эн ончыч шуктышаш паша радамым палемда.
Пашаче группын икымше заседанийыштыже докладын содержанийже шотышто темлымаш-влакым каҥашыме. Документым ныл лончо гыч чумыраш пунчалме.
Докладыште парламентын 2025 ийыште законым лукмо пашаштыже ныл направленийым ончыкташ палемдыме. Тӱҥ тӱткыш «Верысе шкевиктемым публичный кучемын ик системыштыже ыштыме тӱшка принцип-влак нерген» федерал законым да «Сайлыше-влакын Кугыжаныш Погын депутат-шамычлан наказышт нерген» регионысо законым илышыш пуртымылан ойыралтеш.
Документыште тыгак Кугыжаныш Погынын Федеральный Погынымаш да регионласе парламент, республикысе кугыжаныш кучем да верысе шкевиктем орган, граждан обществын институтшо, профсоюз. айдемын праваже, йочан праваже да амалкалче-влакын праваштым аралыме шотышто уполномоченный-шамыч, Молодёжный парламент, Мер палате дене кылжым ончыктат.
«Марий Эл Республик законодательствын 2025 ийысе состоянийже нерген» докладын проектшым 30 январь марте ямдылен шукташ да парламентын законодательстве шотышто комитетшылан ончаш да пеҥгыдемдаш палемдыме.
Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева докладым ответственно ямдылаш ӱжын.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.