Шотыш налза
Эҥгек ынже лий манын…
«Мариэнерго» филиал кеҥеж каныш жапыште йоча ден кугыеҥ-влаклан электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме правилым ушештара.
Кужу канышыште йоча-влак утларакше уремыште жапым эртарат. Сандене энергообъектла лишне могай лӱдыкшӧ улмым ушештарыде ок лий. Энергетик-влак, эҥгек ынже лий манын, ача-авалан йочаштым эскераш да шкем чын кучаш кӱлмӧ нерген шижтараш йодыт:
– электроустановко деч тораштырак лийза, трансформатор подстанций, электролиний да моло энергообъект деке ида лишем, ты кумдыкыш пураш ида тӧчӧ;
– электрооборудований воктене модаш чаралтеш;
– электролиний воктене юж кишкым колтылаш, колым кучаш, мече дене да моло семын тӧрштыл модаш лӱдыкшӧ;
– кӱрылтшӧ воштырым ужында – ида лишем! Кугыеҥ-влаклан ойлыза але экстренный службыш 112 номер дене, тыгак «Волгыдо линий 220» службыш кече мучко яра йыҥгыртыме 8-800-220-0-220 телефон дене увертарыза.
Электровий дене чын да лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме правилым шотыш налме теве молан кӱлеш: илышым да тазалыкым арален кодаш, электроток дене эҥгекыш логалме да сусыргымо деч утлаш. Электротокым ужаш ок лий, тудын тамже да ӱпшыжӧ уке, но йоҥылыш пайдаланыме годым колымаш марте шуктен сеҥа.
«Энергетик-влак электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме да шкем шот дене кучымо правил дене йочаштым палдараш ача-ава-влакым йодыт, вет тӱшка вий дене гына эҥгек деч утлаш лиеш. Лӱдыкшыдымӧ да куанле кеҥеж канышым тыланена. Шкендам да лишыл еҥдам аралыза», – каласен «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Плакатым «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.