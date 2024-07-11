Эн сай школ тоштер – Волжск лицейыште

Волжск оласе лицейын 107-ше отдельный стрелковый бригадылан пӧлеклалтше Боевой Чап тоштерже «Юл кундем федерал округын «Отечествын геройжо-влак» мер проект кышкарыште «Юл кундем федерал округысо регионлаште общеобразовательный але кыдалаш профессионал образованийым пуышо организацийласе эн сай тоштер» номинацийыште сеҥышыш лектын.
Тиде тоштерыште Кугу Отечественный сарын ветеранже-влакын фотошт да шарнымашышт, тыгак военный билет, красноармейский книжка, серыш-шамыч да молат аралалтыт.
Посна экспозиций тунемме верын выпускникше, 2023 ийыште специальный военный операцийыште вуйым пыштыше Алексей Филипповлан пӧлеклалтын.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме