ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Эн сай школ тоштер – Волжск лицейыште

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 4 гана онченыт

Волжск оласе лицейын 107-ше отдельный стрелковый бригадылан пӧлеклалтше Боевой Чап тоштерже «Юл кундем федерал округын «Отечествын геройжо-влак» мер проект кышкарыште «Юл кундем федерал округысо регионлаште общеобразовательный але кыдалаш профессионал образованийым пуышо организацийласе эн сай тоштер» номинацийыште сеҥышыш лектын.

Тиде тоштерыште Кугу Отечественный сарын ветеранже-влакын фотошт да шарнымашышт, тыгак военный билет, красноармейский книжка, серыш-шамыч да молат аралалтыт.

Посна экспозиций тунемме верын выпускникше, 2023 ийыште специальный военный операцийыште вуйым пыштыше Алексей Филипповлан пӧлеклалтын.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме

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