Эн сай радамыште

Марий Элын вич общеобразовательный организацийже Российын эн сай школжо-влак радамыш пурталтын.
Тиде радамыш элнан 63 регионжо гыч 330 тунемме вер логалын.
Рособрнадзорын аклымыж почеш республикна гыч кум общеобразовательный организаций «Школа с высокими образовательными результатами» знак дене палемдалтын. Тиде Бауман, Инфотех лицей-влак да Политехнический лицей-интернат. Козьмодемьянск оласе «Дарование» школ-интернат ден Йошкар-Оласе 11-ше №-ан лицей «Школа высокой культуры оценивания» знак дене палемдалтын.
«Тыгай сеҥымашыш Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын республикысе образований системылан вияҥашыже йӧным ыштымыжлан, туныктышо ден тунемше-влакын тыршымыштлан да ава-ава-влакын полшымыштлан кӧра шуынна. Тиде мемнан чыланнан сулен налме наградына», – каласен регионын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая.
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме