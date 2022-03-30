Эн сай проектлан – 300 тÿжем теҥге

Таче республикысе ятыр социальный йодышым решатлыме пашаште коммерческий огыл организаций-влакын кугу надырыштым палемдыде огеш лий. Регионын Калык илышым саемдыме шотышто министерствыже нунын дене пеҥгыде кылым куча.
Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев ден республикын правительствыже 2022 ийыште регионысо коммерческий огыл организаций-шамычын социальный проектыштлан полшаш палемдалтше финансированийым кугемдаш пунчалыныт.
Тений тидлан 2,65 миллион теҥгем ойыраш палемдыме. Президент грант-влак конкурсышто Россий Федераций субъект-шамычын роскотыштым пырля финансироватлымаште участвоватлыме кÿшеш 2022 ийыште Марий Элыште коммерческий да правительственный огыл организаций-шамычлан полшымо суммо кок пачаш кугемеш да 5,2 миллион теҥге лиеш.
Пытартыш вич ийыште коммерческий огыл организаций-влакын социальный проектыштым илышыш пурташ полшымо оксан суммыжо вич пачаш кугемын.
Тений грантын эн кугу суммыжо 300 тÿжем теҥге лиеш.
Йодмашым 2022 ий апрель кыдал гыч налаш тÿҥалыт.
Марий Элын Калык илышым саемдыме шотышто министерствыже регионысо чыла коммерческий огыл организацийым конкурсыш ушнаш ÿжеш.
М.ИВАНОВА