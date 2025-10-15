САМЫРЫК ТУКЫМ

Эн куатле старт – политике

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 10 гана онченыт

Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше, СВО-н участникше Александр Смирнов «В полдень» сотемдарыме проектыште участвоватлен.

Парламентарий республикын самырык тукымжылан «Политика как мощный старт для самореализации» теме дене лекцийым лудын, публичный политикыш толмо корныжо да Кугыжаныш Погынышто депутат пашаж нерген каласкален.

Александр Смирнов виктарыме икымше опытым налмаште да калыклан кӱлешан тӱҥалтышым илышыш пуртымаште сай трамплин семын Молодёжный парламентым палемден.

Депутат шкем шке вияҥдаш кӱлмымат ушештарен, «Лидеры России. Политика» федерал конкурсыш ушнымыж нерген каласкален. Тудо финалист-шамыч кокла гыч иктыж семын РАНХиГС-те «Мастер публичной политики» программе дене икымше модульым тунем пытарен.

Александр Смирнов «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо программыш шке кумылын ушнен.

– Тиде тымарте погымо опытым пайдалын кучылташ, виктарыме да законым лукмо пашам саемдаш, тыгак федерал кӱкшытысӧ эн сай практикылам шочмо кундемым вияҥдымаште кучылташ полша, – палемден парламентарий.

Лекций вашмутланыме форматыште эртен, участник-влак депутатын полшымыж дене тургыжландарыше йодышлаштым рашемденыт.

Маргарита Иванова

Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.

САМЫРЫК ТУКЫМ
