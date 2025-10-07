Эн чаплыжым ончыктат

8 гыч 11 октябрь марте Москваште Тимирязев рӱдер кумдыкышто «Шӧртньӧ шыже» XXVII Россий агропромышленный выставке эртаралтеш.
Тений тудын тӱҥ темыже – аграрный секторым цифр йӧныш кусарымаш.
Выставкыште регион-влакын шумо сеҥымашыштым, оборудований-влакым, АПК-лан цифр йӧным, сай урлык вольыкым да молымат ончыктат.
Тӱҥ событий семын АПК-н паша лектышыжым кугемдымаште цифровизацийын верже темылан пӧлеклалтше пленарный заседаний лиеш. Отрасльым вияҥдымаште тӱҥ направлений-влакым авалтыше икмыняр йыргешке ӱстел ден дискуссийым палемдыме. «АПК-ште ӱдырамаш» форум эрта. Тыште аграрный секторышто сайын тыршыше-влак шке проектыштым ончаш темлат.
Икымше гана самырык-влаклан тунемаш да опыт дене палыме лияш лӱмынак кумдыкым почыт. Тушто АПК-се тренд нерген пален налыт, эксперт-влак дене вашлийыт.
Элнан рӱдолашкыже Марий Эл гычат делегаций каен. Выставкыш республикнан АПК-жын шумо кӱкшытшым, ончыл технологийым да йӧным, оборудованийым аклаш луктыт.
Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.