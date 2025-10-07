Эн чаплыжым ончыктат

УВЕР ЙОГЫН

8 гыч 11 октябрь марте Москваште Тимирязев рӱдер кумдыкышто «Шӧртньӧ шыже» XXVII Россий агропромышленный выставке эртаралтеш.

Тений тудын тӱҥ темыже – аграрный секторым цифр йӧныш кусарымаш.

Выставкыште регион-влакын шумо сеҥымашыштым, оборудований-влакым, АПК-лан цифр йӧным, сай урлык вольыкым да молымат ончыктат.

Тӱҥ событий семын АПК-н паша лектышыжым кугемдымаште цифровизацийын верже темылан пӧлеклалтше пленарный заседаний лиеш. Отрасльым вияҥдымаште тӱҥ направлений-влакым авалтыше икмыняр йыргешке ӱстел ден дискуссийым палемдыме. «АПК-ште ӱдырамаш» форум эрта. Тыште аграрный секторышто сайын тыршыше-влак шке проектыштым ончаш темлат.

Икымше гана самырык-влаклан тунемаш да опыт дене палыме лияш лӱмынак кумдыкым почыт. Тушто АПК-се тренд нерген пален налыт, эксперт-влак дене вашлийыт.

Элнан рӱдолашкыже Марий Эл гычат делегаций каен. Выставкыш  республикнан АПК-жын шумо кӱкшытшым, ончыл технологийым да йӧным, оборудованийым аклаш луктыт.

Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.    

 

