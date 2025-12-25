Эм да кочывӱд

2025 ий гыч Российыште «Кужу да чолга илыш» у национальный проект илышыш пурталтеш. Тудын кышкарыштыже инфекциян огыл тӱрлӧ чер дене палдарыме, нунын ваштареш кучедалме мероприятий-влак эртаралтыт. Таче тарватыме мутнат айдемын тазалыкшым арален кодымо дене кылдалтын.
У ий пайрем кечылаште хронический чер дене орланыше пациент-влаклан врачын палемдыме препарат дене эмлалтмым чарныман огыл. Тыгодым тидым шотыш налман: южо эм спиртан йӱыш дене йӧршын «огеш келше», южыжо – мыняр-гынат «чыта».
Алкоголь дене огыт келше
Антибиотик. Тиде препарат дене эмлалтме годым спиртан напиткым йӱаш гын, мокшлан да моло органлан моткоч кугу зияным ышташ лиеш. Южо антибиотик, этанол дене варналтмекыже, аярыш савырна, а южыжо эмлыме куатыштым йомдарат.
Парацетамол. Спирт дене пырля мокшлан лӱдыкшӧ аяран веществаш савырна. Парацетамол кылмен черланыме деч эмлыше препаратлан шотлалтеш, сандене тудын дене ОРЗ, ОРВИ да грипп деч эмлалтме годым алкогольым йӱаш чаралтеш.
Пуалме ваштареш кучедалше нестероидный препарат. Тудо корштымым да пуалмым луштара, но кочкышым шулыктарыше корнылан лӱдыкшыдымыжак огыл. Тыгай препарат дене чӱчкыдын эмлалтме годым пагар локтылалтеш. Алкоголь тиде сӱретым пагар-шолора корно гыч вӱр йогаш тӱҥалын кертме марте шуктен кертеш.
Вӱргорно давленийым волтышо эм. Алкоголь дене пырля куат йоммо, вуй савырныме, шӱм аритмий да эсогыл вуйуш кайыме гай ситыдымашым луктеш.
Лыпландарыше да омым кондышо препарат-влак. Алкоголь нуным эшеат вияҥда, да тӱрлӧ ситыдымаш палдырнаш тӱҥалеш: айдеме вигак шонен мумым чарна, омыжо шумым, тӱткышым йомдарымым шижеш. Неле случайыште шӱлыш петырнен кертеш, вуйушат каен сеҥа.
Статин. Вӱрысӧ холестериным иземдаш палемдалтше препартым алкоголь дене вараш гын, мокшлан кугу зиян ышталтеш.
Антигистаминный препарат. Алкоголь дене пырля рӱдӧ нерве системылан нагрузкым ышта. Тидлан кӧра айдеме чыгыныше лиеш да малаш гына шонен коштеш, а эше чот руштеш, да тиде лӱдыкшӧ.
Пырля йӱаш лиеш
Сорбент («Энтеросгель», «Смекта», «Полисорб», «Лактофильтрум», чолгаҥдыме шӱй) аяран веществам шупшеш да организм гыч чарашке луктеш. Тудым пайрем деч ончыч йӱаш гын, алкогольым ончычсо деч шукырак йӱын кертме лӱдыкшӧ уло, молан манаш гын айдеме кужу жап огеш рушт. Сорбентым пайрем деч вара малаш вочмо деч ончыч але эрдене йӱаш гын, мокмыр ок лий, але тудо тунарак ок тургыжландаре.
Фермент («Фестал», «Энзистал», «Мезим Форте», панкреатин) кочкышым шулыктарыме пашам саемда, организмлан алкогольым писынрак пытараш полша, а пагарйымал тулан – пайрем ӱстелтӧрыштӧ нагрузкым иземдаш.
Сергей МИХАЙЛОВ,
«Марий Эл-Фармация» АО-н генеральный директоржым фармацевтический паша шотышто алмаштышыже.