Энергетике
Электровий пайдале, но шучко
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже электровийым пуышо шапаш источник дене пайдаланыме, электролинйым аралыме кумдыкышто автотранспорт дене пашам ыштыме да электролиний лишне колым кучымо годым правилым эскераш да шукташ кӱлмӧ нерген шижтара.
Шапашлан эҥертынет?
Электровий ситыдыме годым южышт шапаш источник – дизель але бензин генератор – дене пайдаланат. Тидын годым эҥгекыш логалаш огыл манын, теве мом шарныман:
1.Электровийым пуышо ешартыш источникым (РИСЭ) кучылташ электросеть организаций дене соглашенийым ыштыман. Тушто РИСЭ-н ойыртемже, сетьыш ушнымо схеме, оборудованийым лӱдыкшӧ деч посна кучылтмо йодыш рашемдалтеш.
2.Генераторым тӱҥ электросетьыш ушымо нерген «Мариэнерго» дене кутырен келшыман. Тиддеч посна сетьыш ушнаш чаралтеш. Уке гын электрогенертор озат, тыгак ты жапыште сеть оборудованийыште ыштыше энергетикат электроток дене эҥгекыш логал кертыт.
3.Сертифицироватлыме оборудований дене гына пайдаланыза да тудым ыштен лукшын инструкцийже да лӱдыкшыдымылык нормо дене келшышын гына кучылтса.
4.Генераторым вӱдыжгымӧ деч аралыза да сайын южтарыме пӧлемыште гына кучыза.
5.РИСЭ-м эреак технически обслуживатлен шогыза. Генераторым план почеш тергымаш да технически обслуживатлымаш оборудований локтылалтме деч полша.
Правилым шуктымаш электровийым ӱшанлын ситараш веле огыл, тыгак азап да ток перыме деч утлаш полша.
Снимкыште: ешартыш электровийым пуышо генератор.
Линий лишне – транспорт дене?
Предприятий, организаций да учреждений-влакын вуйлатышышт, тыгак частный предприниматель да регионышто илыше-влак электролинийым аралыме кумдыкышто автотранспорт дене пашам ыштыме годым чӱчкыдынак правилым шукташ кӱлмӧ нерген мондат.
Электролинийым аралыме кумдык тудын шуйналтме кок велымат тыге шотлалтеш: 0,4 киловольт куатан линийлан – 2 метр, 10 киловольтанлан – 10 метр, 35 киловольтанлан – 15 метр, 110 киловольтанлан – 20 метр дене.
Электролинийын озаж дене кутырен келшыде, тудым аралыме кумдыкышто грузым нӧлтышӧ да ястарыше механизм, специальный автотранспорт технике дене кеч-могай пашам ышташ чаралтеш.
Шкевуя да кутырен келшыде ыштылмаш нелын сусыргымашке але колымашке, электросеть комплексын пашаштыже технологий кӱрылтмашке да электровий толмым чарнымашке шуктен кертеш.
Аралыме кумдыкышто разрешений деч посна пашам ыштымаш да тидлан кӧра электросеть локтылалтмаш административный правам пудыртымылан
шотлалтыт, да РФ КоАП-ын 9.7, 9.8, 9.11 статьялаж дене мут кучыкталтеш. Энергетике объектым шалатымаш, локтылмаш але йӧрдымыш лукмаш, тидын шотыштак айдемым колымашке шуктымаш, уголовный правам пудыртымылан шотлалтыт, да РФ УК-н 143 да 215 статьялаж дене мут кучыкталтеш.
Электроустановкылаште да электролинийым аралыме кумдыкышто пашам ыштышашлан Электроустановко дене пайдаланыме годым пашам аралыме правилын XLVI да XLVII ужашлажым шотыш налман, тудым РФ-ын Паша да социальный аралтыш министерствыжын 2020 ий 15 декабрьысе 903н №-ан приказше дене пеҥгыдемдыме.
Снимкыште: электролиний йымалне лӱдыкшӧ.
Колым кучаш от лӱд?
Электролиний лишне колым кучаш лӱдыкшӧ, санденак тидым ышташ чаралтеш. А те тидын нерген шоналтенда?
Эҥыртоя дене электровоштырым тӱкымӧ але ночко эҥырвотым туш лупшалме дене айдемым ток перен, когартен але эсогыл пуштын сеҥа. Тидын годым тыгай эҥгекше колым кучышылан веле огыл, воктене улшо еҥланат лийын кертеш. Адакше колым кучымо годым веле огыл, эҥыртоям электролиний йымач нӧлтен ошкылмо годымат ток перыме лӱдыкшӧ уло.
Шуко эҥгекше шекланыдымылан да эскерыдымылан, тыгак электролӱдыкшыдымылык правилым палыдымылан да шуктыдымылан кӧра лиеда. Шкендан да лишыл еҥ-влакын тазалыкыштым аралышашлан тыгай правилым шотыш налза:
1.Электролиний аралалтме кумдыкышто тулым ылыжташ да турист семын верланаш чаралтеш.
2.Знак ден плакатлам эскерыза: вӱдер лишне электромеҥгылаште «Шекланыза! Электронапряжений», «Ит кӱзӧ, пуштеш!», «ЛЭП лишне колым кучымаш колымашке шуктен сеҥа!» манын возымо.
3.Электролиний йымалне пуш дене колым кучаш чаралтеш.
4.Кӱдырчан йӱраныште колым кучаш ок лий: волгенчын вийже вӱдерыште йырым-йыр 100 метр лопкытыш шарла.
5.ЛЭП йымач ошкылмыда деч ончыч эҥыртоядам погалтыза да мланде кутышеш кучен ошкылза.
- Кӱрылтшӧ але кечалтше электровоштырым ужмеке, тудын деке 8 метр деч лишке ида лишем.
Сӱретыште: шижтарыше знак.
Электровийым пуымаш пужлымо да энергообъектыште экшыкым ужмо нерген «Волгыдо линийысе» 8-800-220-0-220 (кӱчык номер 220) телефон дене кече мучко кеч-могай жапыште йыҥгыртен кертыда. Тыгак mrsk-1.ru энергосайтыш але тусо «Тул уло!» приложенийыш пурен увертараш лиеш.
Лаштыкым Юрий Исаков ямдылен.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.