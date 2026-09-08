Чот эскераш ямдылалтыт

Россий ЦИК председатель Элла Памфилова «Парламентская газета» савыктышлан пуымо интервьюштыжо шушаш сайлымашын ондакысе деч мо дене ойыртемалтмыж нерген радамлын каласкален. Тыгак пӱтынь элна мучко сайлымаш кузе эртаралтмым эскерыме ойыртемалтше системе нерген ойлен.
Тудо палемден: икымше уровеньыште комиссий-влак эскерат. Кокымшо уровень – кандидат ден партий-влак деч эскерыше-шамыч. Нуным йӱклымӧ кажне кечылан кум эскерыше марте палемден кертыт. А йӱклымаш кум кече – 18,19 да 20 сентябрьыште – эрташ тӱҥалеш.
Элла Памфилова политический партий-влакын еҥыштлан участкылашке шке эскерышышт-влакым ямдылаш кӱлмӧ да тидлан избирательный системе велым чыла кӱлеш йӧн ышталтме нерген ушештарен.
Рӱдӧ сайлымаш комиссийын председательже палемден: эскерыме кумшо уровенят уло – тиде мер эскерымаш институт. Тудым ямдылыме пашам РФ-н Общественный палатыже да регионласе общественный палате-влак шуктат. Ойлымыж почеш, участкылаште видеоэскерымаш лиеш. Российысе тиде опыт видеофиксацийым вераҥдыме да авалтыме кумдык дене тӱняште эн ончылно. Портал дене кандидат, партий-влак, гражданский обществын еҥышт да айдемын праваже шотышто уполномоченный-влак пайдаланен кертыт.
Тылеч посна регионлаште Мер эскерымаш рӱдер-влак (ЦОН) пашам ыштат. Тиде – мер эскерымашын нылымше уровеньже. Чыла тиде йӱклымашын иктешлымашыжлан еҥ-влакын ӱшанышт лийже манын ышталтын да тидлан виктаралтын.
– Федеральный сайлымаште тӱнямбал эскерымашат эртаралтеш. Касвел эл-влакын тӱшкан Российым изолироватлаш виктарыме вийжым ончыде, Россий ЦИК вес элла дене ваш келшен пашам ыштымашым иземден веле огыл, а чолганрак тыршаш тӱҥалын. Тидымак региональный направлений-влак нерген каласаш лиеш. Шушаш сайлымаште эскерыше-влак 2021 ийысе деч шагал огыт лий. Мемнан деч ӱжмашым 103 элыш да 12 тӱҥямбал организацийыш колтымо, – палдарен «Парламентская газета» савыктышлан Россий ЦИК председатель Элла Памфилова.
Ушештарыме семын каласен кодаш гын, Марий Элыште Мер эскерымаш штаб (ШОБ) чолган пашам ышта. Тудо независимый эскерыше-влакым пога да туныкта, нуно йӱклымӧ кечылаште чыла УИК-лаште лийыт манын ӱшандара, процедурым шотыш налмым да умылыдымаш-влак лиймаш годым лончылышо эксперт группым чумыра, тыгак сайлыше-влак дене вашкылым ышташ да нарушенийым фиксироватлаш цифровой инструмент-влакым шыҥдара.
Йӱклымӧ кечылаште, 18, 19 да 20 сентябрьыште, регионысо штаб Мер эскерымаш рӱдерым пашашке колта. ЦОН сутка мучко мониторингым эртараш тӱҥалеш.
Любовь Камалетдинова