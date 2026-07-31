Аралтыш
Амалжым лончылен, мерым палемденыт
«Мариэнерго» филиалыште Пашам аралыме кече эртен.
Тиде кече профилактике пашан кӱлешан ужашыжлан шотлалтеш – производствышто сусыргымашым шижтарымашке да лӱдыкшыдымылыкым кугемдымашке виктаралтын.
Филиалым да структур подразделенийлам вуйлатыше, виктемын еҥже-влак каҥашымашке погынышо-влак ончылно электросеть комплекс предприятийлаште лийше икмыняр экшыкын амалжым лончыленыт да ончыкылан могай мерым ышташ кӱлмым рашемденыт.
Тренировкым эртарыме полигонышто энергетик-влак электроустановкылаште да кӱшнӧ пашам лӱдыкшӧ деч посна ышташ, оборудованийысе экшыкым кораҥдаш тунемыныт.
Подразделений-влакын комиссийышт пашам аралыме, производствысо да пожар лӱдыкшыдымылык, паша верлаште санитарный да быт условий шотышто йодмаш кузе шукталтмым тергеныт. Тылеч вара паша условийым саемдаш икмыняр мерым палемденыт.
Тыгай тергымаш да тунеммаш пашаеҥ-влакын ответственностьыштым кугемда да лӱдыкшыдымылык правилым эскераш тарата.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: сетьыште пашам шонен ыштыман.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.