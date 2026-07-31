МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Амалжым лончылен, мерым палемденыт

Юрий Исаков Комментарий Материалым 44 гана онченыт

Аралтыш

Амалжым лончылен, мерым палемденыт

«Мариэнерго» филиалыште Пашам аралыме кече эртен.

Тиде кече профилактике пашан кӱлешан ужашыжлан шотлалтеш – производствышто сусыргымашым шижтарымашке да лӱдыкшыдымылыкым кугемдымашке виктаралтын.

Филиалым да структур подразделенийлам вуйлатыше, виктемын еҥже-влак каҥашымашке погынышо-влак ончылно электросеть комплекс предприятийлаште лийше икмыняр экшыкын амалжым лончыленыт да ончыкылан могай мерым ышташ кӱлмым рашемденыт.

Тренировкым эртарыме полигонышто энергетик-влак электроустановкылаште да кӱшнӧ пашам лӱдыкшӧ деч посна ышташ, оборудованийысе экшыкым кораҥдаш тунемыныт.

Подразделений-влакын комиссийышт пашам аралыме, производствысо да пожар лӱдыкшыдымылык, паша верлаште санитарный да быт условий шотышто йодмаш кузе шукталтмым тергеныт. Тылеч вара паша условийым саемдаш икмыняр мерым палемденыт.

Тыгай тергымаш да тунеммаш  пашаеҥ-влакын ответственностьыштым кугемда да лӱдыкшыдымылык правилым эскераш тарата.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: сетьыште пашам шонен ыштыман.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

 «Ший талешке»

Таче «Шочмо элын геройжо-влак» тоштер-патриот рӱдерыште  «Ший талешке» шымлымаш паша конференций эртен. Тений тудо Марий талешке кечылан да Шочмо лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Россий Банк: палыме лийына

Почмо омса кече Россий Банк: палыме лийына Тиде шыжым Россий Банк элна мучко почмо омса кечым эртарен. Йошкар-Олаште илыше лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Марнетын шӱдыржӧ»

Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык паша шотышто министерствыжын увертарыме «Марнетын шӱдыржӧ» марий йылме дене сайт-влакын конкурсышт иктешлалтын. Марий лудаш…

Добавить комментарий