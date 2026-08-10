Азаплан – чаманымаш дене
Лӱдыкташ, икоян улмынам кӱрлаш тӧчат
Мемнан пошкудына Татарстан Республик ӱмбаке тушманын беспилотникше-влак тӱшкан керылтыныт. Нижнекамск олан промышленный объектше-влак ден граждан инфраструктуржылан эҥгек ышталтын.
Еҥ-влакын илышышт кӱрылтын, азапыш логалше-влак улыт.
Марий Элнан вуйлатышыже Юрий Зайцев тидлан шке чаманымашыжым луктын каласыде кертын огыл:
«Тиде мемнан элна, тынысле граждан-влак ваштареш черетан преступлений, мемнам лӱдыкташ да Россий калыкын икоян улмыжым кӱрлаш тӧчымаш.
Шкемын да республикыште илыше-влак лӱм дене колышо-влакын родо-тукымышт ден лишыл еҥыштлан чон гыч лекше келге чаманымашым каласем. Ме тендан корштышдам да ойгыдам лош пайлена.
Эҥгекыш логалше-влаклан вашкерак тӧрланаш тыланем. Марий Эл тендан дене пырля».
Татарстанын раисше Рустам Минниханов 10 августым колышо-влак шотышто траур кече семын увертарен.
Беспилотник-влакын атакым ыштыме жаплан 12 еҥ колен, 39 еҥ эҥгекыш логалын, палемден Нижнекамскын мэрже Радмир Беляев МАХ-ысе каналыштыже.
Татарстанын раисше Рустам Минниханов тушманын беспилотникше-влакын граждан объектлашке керылтмыштлан кӧра еҥ-влак колымылан нунын ешыштлан келге чаманымашым каласен. Эҥгекыш логалше чыла еҥлан кӱкшӧ квалификациян медицине полыш пуалтме нерген палемден да вашкерак тӧрланаш тыланен.
Юрий ИСАКОВ ямдылен.
Снимкыште: Юрий Зайцев.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме фото.