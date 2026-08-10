МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Лӱдыкташ, икоян улмынам кӱрлаш тӧчат

Юрий Исаков Комментарий Материалым 39 гана онченыт

Азаплан – чаманымаш дене

Лӱдыкташ, икоян улмынам кӱрлаш тӧчат

Мемнан пошкудына Татарстан Республик ӱмбаке тушманын беспилотникше-влак тӱшкан керылтыныт. Нижнекамск олан промышленный объектше-влак ден граждан инфраструктуржылан эҥгек ышталтын.

Еҥ-влакын илышышт кӱрылтын, азапыш логалше-влак улыт.

Марий Элнан вуйлатышыже Юрий Зайцев тидлан шке чаманымашыжым луктын каласыде кертын огыл:

«Тиде мемнан элна, тынысле граждан-влак ваштареш черетан преступлений, мемнам лӱдыкташ да Россий калыкын икоян улмыжым кӱрлаш тӧчымаш.

Шкемын да республикыште илыше-влак лӱм дене колышо-влакын родо-тукымышт ден лишыл еҥыштлан чон  гыч лекше келге чаманымашым каласем. Ме тендан корштышдам да ойгыдам лош пайлена.

Эҥгекыш логалше-влаклан вашкерак тӧрланаш тыланем. Марий Эл тендан дене пырля».

Татарстанын раисше Рустам Минниханов 10 августым колышо-влак шотышто траур кече семын увертарен.

Беспилотник-влакын атакым ыштыме жаплан 12 еҥ колен, 39 еҥ эҥгекыш логалын, палемден Нижнекамскын мэрже Радмир Беляев МАХ-ысе каналыштыже.

Татарстанын раисше Рустам Минниханов тушманын беспилотникше-влакын граждан объектлашке керылтмыштлан кӧра еҥ-влак колымылан нунын ешыштлан келге чаманымашым каласен. Эҥгекыш логалше чыла еҥлан кӱкшӧ квалификациян медицине полыш пуалтме нерген палемден да вашкерак тӧрланаш тыланен.

Юрий ИСАКОВ ямдылен.

Снимкыште: Юрий Зайцев.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме фото.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Пайремын вич озаже лийын

Марий Йӱштӧ Кугыза Чувашийыште эртыше национальный Йӱштӧ Кугыза-влакын «Чеверын, теле!» фестивальышкышт миен коштын. Тудо «Ясна» этнокопмплексыште лийын. Тиде верак лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Верысе пӧлка-влакын идалыкышт

Регион вуйлатыше Юрий Зайцев «Единый Россий» партийын республикысе пӧлкаже-влакын форумыштышт лийын. Тудо Мер полышым пуышо штабыште эртен. Тушко партийын лудаш…
ЛӰМГЕЧЕ МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Пӱсӧ пера да саргурал дене

«Марий Эл» газетлан – 110 ий Нигӧ ок мондалт Пӱсӧ пера да саргурал дене Кугу Сеҥымашын 80-ше идалыкшылан фотопроект лудаш…

Добавить комментарий