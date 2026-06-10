«Экзаменлан кузе от тургыжлане?!»

Республикысе школлаште 9 да 11-ше класслам тунемын лекше выпускник-влак тиде кечылаште тӱрлӧ предмет дене экзаменым сдатлат. А вара студент-шамычат уш-акылыштым тергат.
Йолташ-влак, те экзаменым кучымыдам шарнеда? Шпаргалкым ямдылаш але иктаж вес йӧнлан эҥерташ логалын мо? Але чыла наизусть тунемында?
Анна САННИКОВА, Россий сӱретче-влак ушемын Марий Элысе пӧлкажым вуйлатыше, сӱретче:
– Экзаменлан эреак тургыжланенам. Чыла тунеммеке да палымекат, садак ойгырет. Экзаменыште шпаргалкым нигунам кучылтын омыл. Но моло семын тудым эреак изи кагазеш ямдыленам, тушко моткоч тыгыдын возенам да пеналыш але тетрадьыш шылтенам.
Шпаргалкым ямдылымаште пайдажат уло – кӱчыкын возыметым писынрак шарнен кодат. Но тудын улмыжо лыпландарен.
Алина ПРОКОПЬЕВА, тӱнямбал классан спорт мастер, Российын чемпионкыжо лӱмым икмыняр гана сулышо:
– Школым тунемын пытарыме жаплан ЕГЭ-м илышыш пуртен шуктеныт ыле. Мемнан выпуск кокымшо ий сдатленна. Экзаменлан моткоч ойгыренам да шпаргалкым ямдыленам.
Тиде шижмаш кодшо кечылаште уэш чонем тургыжландарыш: тений ӱдырем индешымше классым тунемын лектын, кызыт экзаменышт эрта, садлан школ годсо пагыт ушем гыч ок лек.
Вера КАБИРОВА, «Вестник района» газетын тӱҥ редакторжо (Советский район):
– Мемнан жапыште ЕГЭ лийын огыл, экзаменым билет почеш сдатленна. Йодыш-влакым чылан гаяк ончылгоч паленна, садлан вашмутым ямдылыме да тунемме. Кызыт теве ончылгоч нимо раш огыл, сандене шпаргалкым ышташ нимолан.
Жапше годым мыят шпаргалкым ямдыленам: изи кагазеш тыгыдын возенам. Серыме годым чыла шарналт кодын, вара экзаменыште ушештараш веле кӱлын. Мом шинча ужын, тудым пеш писын шарнен кодынам, садлан шпаргалке тӱҥалтыште мом возымым да кажне абзац тӱҥалтышым сайын паленам.
Тунам экзамен шуко предмет дене лийын, кажне ийын гаяк школышто эртен. А 11-ше классыште выпускной экзаменым, а вара эше тунемаш пураш посна сдатлыме.
Ончыч экзаменым кучымо дене тунемшын шинчымашыже сайынрак палдырнен, шонем. Эн тӱҥжӧ тудо шонаш, ойлаш, ӱшандараш да педагог дене мутланаш туныктен.
Кызыт ЕГЭ штамплан туныкта. Мутлан, руш йылме дене чын возаш огыл, а орфограммым тунемаш кӱлешанлан шотлат. Мутат уке, йоча-влак тудым тунемыт, но чылаж годым умыленат огыт шукто да практикыште кучылтынат огыт мошто. Тидыжак ончычсо тукым грамотныйрак улмыжым пеҥгыдемда.
Айгуль МУХАМАДЕЕВА, кино да театр актрисе, режиссёр, театр педагог:
– Экзамен вашеш эреак тургыжланенам да кажныжлан чот ямдылалтынам, чыла йодышлан вашмутым тунемынам. Садлан экзамен кечын шкемым ласкан кученам.
Алевтина БАЙКОВА ямдылен
Фотом еш альбом гыч налме