ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

ЕГЭ: кандаш выпускникын – 100 балл

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 30 гана онченыт

 

Школым тунем пытарыше-влаклан эртарыме Иктешлыше кугыжаныш экзаменын икымше результатше почеш Марий Элын 8 выпускникше 100 баллым поген.

Тышеч куд еҥже Шуко профилян лицей-интернат, Коркатово лицей, тыгак Юрино посёлкысо С.А.Лосев лӱмеш, Йошкар-Оласе 17-ше №-ан школла гыч улыт. Нуно химий дене ЕГЭ-ште 100 баллым погеныт. Эше кок выпускникше Параньга посёлкысо   Б.Р.Ахметьянов лумеш школым тунем пытареныт, нуно кӱкшӧ результатым историй дене ончыктеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

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