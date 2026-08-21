Тау, пагалыме туныктышо-влак!

2026 ийыште Марий Элысе образований сферым вияҥдаш 16,5 миллиард теҥгем ойырымо, тиде ӱмашсе деч 1,7 миллиард теҥгелан шукырак.
Тидын нерген Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев образований пашаен-влакын Августысо конференцийыште увертарен. Шинчымаш кече вашеш йӱлаш пурышо тенийысе вашлиймаш Йошкар-Олаште Г.Константинов лӱмеш академический Руш драме театрыште эртаоралтын да «Республика Марий Эл: Образований для созидания. Единство для будущего» маналтын.
Тудым пайремлын почмо деч ончыч Юрий Зайцевым Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая театрын фойештыже форумлан чумырымо «Созидание и единство: два вектора развития» иммерсивный ончер дене палдарен. Тушто патриотический воспитанийлан полеклалтше экспозиций-влак ончыкталтыныт, нунын коклаште «Азбука СВО» стенд лийын. Республикын туныктышыжо ден тунемшыже-влакын сеҥымашым лишемдымымашке надырым пыштымышт – аклаш лийдыме. Нуно чумыр налмаште специальный военный операцийыште улшо бец-влаклан 20 тӱжем утла серышым возеныт, тыгак 12 тӱжем утла окоплык сортам, 9 000 кукшо душ комплектым, тӱжем утла нашлемникым да 950 нарке маскировко сетьым ямдыленыт. Марий Элым вуйлатыше туныктышо ден йоча-влаклан тауштен ойлен. Тудо каласен: «Россий президент Владимир Владимирович Путин педагог-влаклан полышым пуышо ешартыш мере-влак неген куштымашыш кидпалыжым пыштен. Тиде документ туныктышын профессийжын престижшым нӧлталаш да туныкташ сай йӧным ышташ виктаралтын. Лач кумылын шке пашажым шуктышо педагог йоча-влакым шке йырже чумырен, нуным патриотизм шӱлышан мероприятийлаш да обществылан пайдале пашаш ушен кертеш. Тыршен пашам ыштымыланда тау. Тендан дене куанен-кугешнем да сеҥымашым тыланем!»
Регионым вуйлатышын палемдымыж почеш, Марий Эл правительстве республикын образований системыжлан кугу тӱткышым ойыра да 2036 ий марте социальный да экономике могырым виянмаш стратегийым илышыш шыҥдара. 2026 ийыште отрасльым финансироватлаш 16,5 миллиард теҥгем ойырымо, тидыже ӱмашсе деч 1,7 миллиард теҥгелан шукырак.
Юрий Зайцев тыршен пашам ыштымылан да кугу сеҥымашыш шумылан икмыняр туныктышылан кукшо наградым кучыктен. «Марий Эл Республикысе образованийын сулло пашаеҥже» почётан званийым Кужэҥер район Руш Шой школышто физикым туныктышо Николай Суворов ден Козьмодемьянскысе «Дарование» школ-интернатыште тӱҥалтыш класслан шинчымашщым пуышо Наталья Любимова сулен налыныт.
Августысо форум нерген кумданрак «Марий Эл» газетын лишыл номерыштыже лудса.
Марий Элым вуйлатышын администрацийжын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын администрацийжын пресс-службыж гыч налме.